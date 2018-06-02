СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа

Белый дом договаривается о встрече российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Посол США в России Джон Хантсман в настоящее время прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации переговоров, передает The Wall Street Journal.



По данным издания, подготовка мероприятия находится на начальной стадии. Стороны пока не определили ни возможную дату встречи, ни ее место.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре, несмотря на то, что 24 мая сам отменил встречу с северокорейским лидером через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.