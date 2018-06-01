Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.



Об этом Трамп заявил после встречи в Белом доме с северокорейским генералом Ким Йон Чхолем, сообщает «Коммерсант».

По словам американского президента, генерал передал ему письмо от Ким Чен Ына, которое сам Трамп охарактеризовал как «хорошее и интересное». Кроме того, он отметил важную роль, которую в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном сыграл председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.

