США продлили срок продажи активов компаний Дерипаски до 5 августа

Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США продлило срок продажи активов компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.



Теперь американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+, «Русал» и группы ГАЗ до 5 августа, передает «Коммерсантъ».

Крайний срок выхода из активов компаний Олега Дерипаски до этого перенесли с 7 мая на 6 июня.

Ранее сообщалось, что Минфин США может отменить санкции в отношении компании En+ Group PLC при условии, если доля Олега Дерипаски в ней не будет превышать 40%.