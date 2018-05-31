США продлили срок продажи активов компаний Дерипаски до 5 августа
Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США продлило срок продажи активов компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Теперь американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+, «Русал» и группы ГАЗ до 5 августа, передает «Коммерсантъ».
Крайний срок выхода из активов компаний Олега Дерипаски до этого перенесли с 7 мая на 6 июня.
Ранее сообщалось, что Минфин США может отменить санкции в отношении компании En+ Group PLC при условии, если доля Олега Дерипаски в ней не будет превышать 40%.
Справка
6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group. В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Правительство России обещало помочь подешевевшей компании и другим попавшим под санкции предприятиям.
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