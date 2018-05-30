США могут отменить санкции для En+ при доле Дерипаски в компании в пределах 40% – СМИ

Министерство финансов США может отменить санкции в отношении компании En+ Group PLC при условии, если доля Олега Дерипаски в ней не будет превышать 40%.

«Минфин США намекнул, что может позволить российскому миллиардеру Олегу Дерипаске сохранить свою долю в En+ Group PLC в пределах 40% в рамках возможного соглашения по отмене санкций в отношении компании», — передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает агентство, в ведомстве исходят из того, что доля Дерипаски в компании должна быть «значительно меньше 50%». При этом никаких конкретных цифр ранее не приводилось. В настоящий момент доля бизнесмена составляет 66%.

Ранее группа En+ попросила у государства повысить тарифы на электроэнергию.