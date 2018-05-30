ФК «Уфа» получил компенсацию в 500 тысяч евро за уход Семака в «Зенит»

Сумма выкупа контракта главного тренера Сергея Семака у ФК «Уфа» составила 500 тысяч евро, сообщает Sport24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Собеседник, близкий к клубу, подтвердил сумму, добавив, что неизвестно каким способом она будет выплачена, поскольку Семак и «Уфа» прекратили сотрудничество по взаимному согласию: «Семак мог сам выплатить, а потом «Зенит» может просто компенсировать это тренеру».

Сергей Семак накануне стал главным тренером питерского «Зенита».