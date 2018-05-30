Россияне накопят 5,2 триллиона рублей в 2018 году

Эксперты РАН выяснили, что накопления россиян в 2018 году вырастут до 5,2 трлн рублей, в 2019-м — до 5,9 трлн рублей, а в 2020-м — до 6,4 трлн рублей.

Увеличение сбережений, согласно исследованию, не связано с нестабильной экономической ситуацией в стране. Увеличение сбережений связывают с ростом реальных зарплат и доходов. Но рост накоплений не означает, что россияне вернулись к сберегательной модели поведения, передают «Известия».

Ранее стало известно, что россияне в апреле 2018 года уменьшили свои расходы по сравнению с тратами в марте. Эксперты отмечают, что снижение трат связано с окончанием праздников.