Эксперты назвали причину снижения расходов россиян в апреле

Россияне в апреле 2018 года уменьшили свои расходы по сравнению с тратами в марте. Эксперты отмечают, что снижение трат связано с окончанием праздников, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Общие повседневные расходы россиян в апреле по уже многолетней традиции снизились по сравнению с мартом. Так, за месяц россияне сократили свои общие траты на 4,6%, что с учетом инфляции в 0,4% дает падение на 5% за месяц. В разрезе года же наблюдается рост повседневных расходов на 1,8%, что, однако, не дотягивает даже до уровня накопленной с апреля прошлого года инфляции в 2,4%», — цитирует исследование «РИА Новости».

Ранее аналитики пришли к выводу, что расходы россиян на потребление оказались выше запланированных по итогам 2017 года.