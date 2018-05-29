ХК «Лада» подписал контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко. Как сообщает пресс-служба тольяттинской команды, соглашение рассчитано на один год.

В сезоне 2017/18 Андрющенко выступал за красноярский «Сокол» и набрал 44 (25+19) очка в 51 матче регулярного чемпионата, что позволило Андющенко стать лучшим бомбардиром сибирского клуба. В девяти играх плей-офф на счету нападающего 7 (3+4) очков.

Ранее тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский перешел в стан магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ, а «автозаводцы» подписали соглашение о сотрудничестве в сезоне 2018/2019 с ярославским «Локомотивом».





