Тренер вратарей «Лады» перешел на работу в магнитогорский «Металлург»

Тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский продолжит работу в магнитогорском «Металлурге». Об этом сообщил спортивный директор клуба Владимир Кречин:



— Андрею Леонтьевичу поступило предложение о работе из Магнитогорска. Тренер, как и любой хоккеист, мечтает о работе на самом высоком уровне, поэтому мы сочли неправильным чинить ему препятствия и дали возможность перейти в «Металлург».

Отметим, что Болсуновский проработал в «Ладе» с 2003 по 2014 годы (с перерывом). Вновь на эту должность он заступил в мае этого года и провел в команде меньше месяца.