Тольяттинская «Лада» и ярославский «Локомотив» подписали договор о сотрудничестве

Хоккейный клуб «Лада» и ярославский «Локомотив» подписали договор о сотрудничестве в сезоне 2018/19. Спортивный директор тольяттинского клуба Владимир Кречин прокомментировал это соглашение на официальном сайте тольяттинской команды:

— После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты из системы «Локомотива» в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ.

Напомним, ранее Владимир Кречин говорил о намерениях бороться за возвращение хоккейного клуба в чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

