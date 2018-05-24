Тольяттинская «Лада» и ярославский «Локомотив» подписали договор о сотрудничестве
Хоккейный клуб «Лада» и ярославский «Локомотив» подписали договор о сотрудничестве в сезоне 2018/19. Спортивный директор тольяттинского клуба Владимир Кречин прокомментировал это соглашение на официальном сайте тольяттинской команды:
— После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты из системы «Локомотива» в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ.
Напомним, ранее Владимир Кречин говорил о намерениях бороться за возвращение хоккейного клуба в чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
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