РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США

Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут создаваться с учетом технологий сбитых в Сирии ракет США, которые вывезли в Россию. На создание новых комплексов может уйти 2—3 года.

«Конечно, на основе этого опыта сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны», — цитирует «РИА Новости» первого советника первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимира Михеева.

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. Тем временем в Минобороны России уточнили, что западная коалиция применила в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые ракеты «Томагавк» — ни одна из них в зону ответственности российских ПВО не входила.

При этом Трамп высоко оценил ночные удары по Сирии, поблагодарив союзников за поддержку.