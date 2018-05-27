В Татарстане эвакуировали три вокзала из-за подозрительного предмета
В Татарстане эвакуировали пассажиров сразу трех вокзалов в связи с обнаружением подозрительного предмета. Об этом сообщил представитель управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
По его словам, эвакуация на двух ж/д вокзалах в Казани («Казань-1», «Восстание-Пассажирская») и одном в Набережных Челнах началась в 14:40.
«Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — цитирует представителя МВД "РИА Новости".
Он отметил, что в ходе проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ на вокзалах не обнаружили.
«Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет», — добавил представитель управления на транспорте МВД России по ПФО.
Напомним, что в начале апреля в Набережных Челнах эвакуировали персонал и пассажиров ж/д вокзала после звонка о заложенной бомбе.Происшествия Татарстан
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