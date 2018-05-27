В Татарстане эвакуировали три вокзала из-за подозрительного предмета

В Татарстане эвакуировали пассажиров сразу трех вокзалов в связи с обнаружением подозрительного предмета. Об этом сообщил представитель управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По его словам, эвакуация на двух ж/д вокзалах в Казани («Казань-1», «Восстание-Пассажирская») и одном в Набережных Челнах началась в 14:40.

«Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — цитирует представителя МВД "РИА Новости".

Он отметил, что в ходе проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ на вокзалах не обнаружили.

«Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет», — добавил представитель управления на транспорте МВД России по ПФО.

Напомним, что в начале апреля в Набережных Челнах эвакуировали персонал и пассажиров ж/д вокзала после звонка о заложенной бомбе.