В Набережных Челнах эвакуировали ж/д вокзал после звонка о бомбе

В ночь со 4 на 5 апреля в Набережных Челнах эвакуировали персонал и пассажиров ж/д вокзала после звонка о заложенной бомбе.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, сообщение о бомбе поступило 5 апреля в 3.17 мск. Неизвестный заявил: «Бомба заложена, ждите взрыва».

Весь личный состав линейного отдела полиции Набережных Челнов был поднят по тревоге, пассажиры и работники вокзала эвакуированы, здание вокзала оцеплено. Обследование здания и прилегающей территории показало, что взрывчатых веществ или взрывных устройств нет.

Звонивший установлен и задержан, им оказался 33-летний житель Татарстана. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры». Также в дальнейшем будет решен вопрос о взыскании ущерба со злоумышленника, чьи действия повлияли на нормальный режим работы многих спецслужб.

Ранее в Казани эвакуировали посетителей ТЦ «Мега» из-за звонка о подозрительных автомобилях.