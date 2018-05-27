Посол России в Австралии назвал бездоказательными обвинения в причастности к крушению МН17

Москва считает бездоказательными обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине, однако готова оказывать содействие расследованию. Об этом сказано в заявлении посла РФ в Австралии Григория Логвинова.

«Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками», — заявил он.



«Мы имеем дело с заранее спланированной провокацией», — отметил дипломат, подчеркнув, что российская сторона продолжит прилагать усилия, чтобы установить истинную причину трагедии.



Ранее международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малазийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».