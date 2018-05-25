Трамп заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.

«Мы посмотрим, что получится, сейчас с ними ведутся переговоры», — цитирует Трампа CNBC.



Накануне президент США отменил многообещающую встречу с главой КНДР. Но позже он выразил желание встретиться «когда-нибудь». Кроме того, глава Америки похвастался своими ядерными возможностями. И это через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.

Позже стало известно, что Пхеньян заинтересован в переговорах, несмотря на отмену саммита. Сам Трамп не уверен, что его решение не приведет к конфликту между странами. Однако вооруженные силы США, по его словам, готовы к «глупым поступкам со стороны Пхеньяна».