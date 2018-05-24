Трамп: американская армия готова ответить на «глупости» со стороны КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что консультировался с министром обороны Джеймсом Мэттисом и американскими союзниками относительно ситуации вокруг КНДР. По его словам, вооруженные силы готовы к «глупым поступкам со стороны Пхеньяна».



«Американские войска будут готовы, когда это понадобится», — цитирует Reuters Трампа.

На вопрос, повышает ли отмена встречи в Сингапуре риск военного конфликта, глава Белого дома сказал, что это станет ясно в дальнейшем.

Трамп отметил, что до последнего времени диалог с КНДР был вполне хорошим, и выразил надежду на то, что в будущем ему удастся встретиться с Ким Чен Ыном.

Напомним, сегодня Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Это произошло через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.