КНДР заявила о желании в любое время провести саммит с США

Пхеньян заинтересован в переговорах с Вашингтоном, несмотря на то, что США отказались от проведения саммита с КНДР.



Власти Северной Кореи впервые прокомментировали решение президента США Дональда Трампа отменить американо-северокорейский саммит, запланированный на июнь, передает Bloomberg.

В КНДР назвали решение Трампа неожиданным и сообщили о том, что желание Пхеньяна работать над достижением мира сохраняется.

Отмечается, что Северная Корея готова к проведению саммита с США в любое время.

Напомним, накануне Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.