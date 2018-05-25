КНДР заявила о желании в любое время провести саммит с США
Пхеньян заинтересован в переговорах с Вашингтоном, несмотря на то, что США отказались от проведения саммита с КНДР.
Власти Северной Кореи впервые прокомментировали решение президента США Дональда Трампа отменить американо-северокорейский саммит, запланированный на июнь, передает Bloomberg.
В КНДР назвали решение Трампа неожиданным и сообщили о том, что желание Пхеньяна работать над достижением мира сохраняется.
Отмечается, что Северная Корея готова к проведению саммита с США в любое время.
Напомним, накануне Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.ОбществоВласть
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