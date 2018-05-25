Матвиенко не понравилась идея о запрете чиновникам отдыхать в странах, вводящих санкции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала инициативу о запрете чиновникам и парламентариям отдыхать в странах, которые ввели санкции против РФ. Она отметила, что каждый вправе решать сам, где ему отдыхать.

«Я против всех запретов неумных, непродуманных. И, вообще, надо заканчивать с запретительной практикой. Нужно развивать практику развития, а не практику ограничения», — прокомментировала Матвиенко законопроект в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, она отметила, что это вопрос этики. И предположила, что она будет «на высочайшем уровне».