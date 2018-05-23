Бизнесмены предложили российским чиновникам отказаться от отдыха в санкционных странах

Российским чиновникам необходимо отказаться от отдыха в зарубежных странах, которые ввели санкции против России, а также продать имеющуюся там недвижимость. Об этом говорится в открытом письме российских бизнесменов к спикерам Государственной думы и Совета федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

В обращении за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова предлагается законодательно ограничить чиновникам въезд в «санкционные» страны.

Кроме того, по мнению бизнесменов, следует ввести ограничение на покупку недвижимости, обучение детей и туристические поездки, передает «РИА Новости».

Также предлагается определить меру наказаний за нарушение этих ограничений вплоть до увольнения. Такие меры будут настоящими контрсанкциями, в которых российские госслужащие смогут принять непосредственное участие, отмечается в письме.



Накануне Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях в отношении США и стран, которые ввели ограничения против России.