Дерипаска вышел из совета директоров «Русала»

Олег Дерипаска вышел из совета директоров «Русала», в котором он состоял в качестве неисполнительного директора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение было принято «в целях содействия усилиям по защите интересов компании и ее акционеров после введения санкций США».

«Господин Дерипаска подтвердил, что у него нет никаких разногласий с советом директоров, и нет других поводов для его отставки, о которых надо уведомить акционеров. Совет директоров хотел бы выразить признательность господину Дерипаске за его вклад»,— подчеркнули в «Русале».

Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски. В конце апреля он согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Вчера топ-менеджмент «Русала», включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку.