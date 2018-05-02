Лондонская биржа перенесла приостановку торгов бумагами En+ Дерипаски на 1 июня

Лондонская фондовая биржа (LSE) перенесла приостановку торгов бумагами En+ Group Олега Дерипаски со 2 мая на 1 июня. Об этом сообщается на сайте LSE.

Это связано с тем, что сегодня Министерство финансов США на месяц продлило срок, в течение которого американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+, «Русал» и ГАЗ, попавших в санкционные списки.



Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список 38 россиян и российских компаний, в том числе «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски.