Руководство «Русала» подало в отставку

Топ-менеджмент «Русала», включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

С 23 мая исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.

Кроме того, с 28 июня совет директоров компании покидают также Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

Прибыль компании «Русал» в первом квартале 2018 года составила $544 млн, что на 190,9% больше в годовом выражении. В конце апреля капитализация «Русала» выросла на 122 млрд рублей. На резкий рост акций компании повлияли заявления американского Минфина о возможности снятия санкций.