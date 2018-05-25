Раненные в Грозном саратовские полицейские идут на поправку
Двое полицейских из Саратовской области, раненных во время нападения боевиков на грозненский храм Архангела Михаила, находятся на лечении в главном клиническом госпитале МВД РФ и идут на поправку.
«Получившие ранения старший сержант полиции Владимир Дементьев и сержант полиции Николай Горбунов проходят лечение в отделении общей хирургии… В настоящее время медики отмечают наметившуюся положительную динамику в состоянии обоих раненых », — передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области.
Ранее в Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. В результате нападения убиты двое сотрудников полиции из Саратовской области, охранявшие церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один гражданский.
Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.Происшествия
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