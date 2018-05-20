ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на православную церковь Михаила Архангела в Грозном.

Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, которая отслеживает информацию о деятельности террористов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном убили четверых боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. Как он отметил, приказ боевики получили из одной из стран Запада. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. В результате нападения убиты двое сотрудников полиции из Саратовской области, охранявшие церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один гражданский.