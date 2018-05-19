Погибшие при нейтрализации бандитов в Чечне полицейские были из Саратовской области

Во время операции по нейтрализации боевиков, напавших на церковь Архангела Михаила в Грозном, погибли двое сотрудников УВД МВД России по Саратовской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД РФ по Саратовской области. Они мужественно встали на пути бандитов», — написал он в telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким правоохранителей, а также поручил оказать помощь их семьям.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном убили четверых боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. Как он отметил, приказ боевики получили из одной из стран Запада. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. В результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявшие церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один гражданский.