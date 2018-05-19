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Происшествия

В Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан церкви

16:50, 19.05.2018

В Грозном убиты четверо боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из Западных стран», — заявил он.

По его словам, в ходе спецоперации погиб полицейский, а один из прихожан получил ранение, пишет «Интефракс».

Происшествия
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