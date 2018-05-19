В Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан церкви

В Грозном убиты четверо боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из Западных стран», — заявил он.



По его словам, в ходе спецоперации погиб полицейский, а один из прихожан получил ранение, пишет «Интефракс».