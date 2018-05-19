СКР возбудил уголовное дело после нападения боевиков на церковь в Грозном

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном.

По предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один гражданский.

Четверо боевиков были уничтожены. У них обнаружили ножи и гладкоствольное ружье, сообщает пресс-служба СКР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном убили четверых боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. По его словам, приказ боевики получили из одной из стран Запада.