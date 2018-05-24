Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин: «Я хочу узнать, что нужно сделать, чтобы вернуться»

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин посетил общее собрание руководителей клубов КХЛ. Главным вопросом для него был «Как «Ладе» вернуться в Континентальную хоккейную лигу». Но ответа он пока не получил:



— Я увидел рейтинг, за что команды убирают: видео, спортивные результаты и так далее. Но я не увидел рейтинга, согласно которому клубам вроде «Лады» или «Югры» можно вернуться в КХЛ, будь то отказ от государственного финансирования или победа в чемпионате ВХЛ. Я хочу узнать, что нужно сделать, чтобы вернуться. Руководство «Лады» ставит задачу вернуться в КХЛ. Болельщики, когда клуб исключили, стояли на ушах. Все очень сильно переживают, потому что всем в Тольятти хочется видеть команду сильнейшей лиги.



Рассчитывал, что на собрании будут председатель совета директоров КХЛ и петербургского СКА Геннадий Тимченко и член совета директоров КХЛ и СКА Роман Ротенберг, что обсужу с ними вопрос будущего «Лады», но их не было. Нам надо пообщаться один на один и решить, как жить дальше, — подытожил Кречин.

Напомним, «Лада» была исключена из состава участников КХЛ вместе с «Югрой» из Ханты-Мансийска и новокузнецким «Металлургом».

