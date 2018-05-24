«Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин показал «трюк с мусоровозом»

В Нижнем Новгороде открылся II Всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Перед открытием съезда после выступления почетных гостей свою силу и мощь показал стронгмен из Челябинской области, обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.

«Я очень рад оказаться в Нижнем Новгороде, и согласен с тем, что для того, чтобы решить проблему отходов в стране, нужна сила. Я надеюсь, что основной ее костяк собран на этом съезде. Я много чего двигал в своей жизни, но с мусоровозом сталкиваюсь впервые», — сказал Нигматуллин.

После этого силач Нигматуллин под аплодисменты зрителей протащил несколько метров современный мусоровоз «Scaniа» весом более 11 тонн.

Стронгмен успешно выполнил задание, установив свой новый рекорд, о котором говорил накануне.

Напомним, недавно Эльбрус Нигматуллин провел в Уфе турнир силачей «Батыр Башкортостана».

