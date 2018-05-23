Стронгмен Эльбрус Нигматуллин готовится установить новый рекорд

С 23 по 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет II всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем примет участие обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин, сообщает портал vgoroden.ru.

На своей страничке в «Контакте» Эльбрус Нигматуллин рассказал о своей миссии в Нижнем Новгороде: «Ну все ребята я в Нижнем Новгороде! За моей спиной «Снарядик» весом 15 тонн, завтра буду с ним упражняться перед гостями и делегатами съезда операторов ТКО России».

Эльбрус Нигматуллин попытается установить новый рекорд, сдвинув с места многотонный мусоровоз. Поездку в Нижний Новгород Эльбрус Хамитович анонсировал в своем недавнем интервью.

