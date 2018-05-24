Суд запретил Трампу блокировать критикующих его подписчиков в Twitter

Суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать в Twitter пользователей, критикующих его решения.



Семья заблокированных в Twitter Трампом пользователей подала иск в суд в июле 2017 года. В заявлении говорилось, что Трамп, блокируя подписчиков в Twitter, нарушает положения первой поправки к Конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста, передает NBCNews.

По словам истцов, микроблог президента является площадкой для общественных споров и дискуссий. Трамп не должен лишать граждан доступа к ней, основываясь на их политических взглядах. В иске блокировка названа «попыткой подавления инакомыслия».

Изучив дело, суд вынес решение в пользу истцов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции страны разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США (ФБР) в его предвыборную кампанию.