Трамп потребовал выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции старны разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США (ФБР) в его предвыборную кампанию.

«Настоящим я требую — и официально сделаю это завтра, — чтобы Министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР/Минюста вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, а также были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны представителей администрации Обамы!» — написал он в Twitter.

Ранее комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявилрасследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы завершенным. Следователи не нашли свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой.