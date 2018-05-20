Новости общества

23:01 МСК
Новости раздела
Общество

Трамп потребовал выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию

22:24, 20.05.2018
Трамп потребовал выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции старны разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США (ФБР) в его предвыборную кампанию.

«Настоящим я требую — и официально сделаю это завтра, — чтобы Министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР/Минюста вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, а также были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны представителей администрации Обамы!» — написал он в Twitter.

Ранее комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявилрасследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы завершенным. Следователи не нашли свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем