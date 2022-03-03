Голливуд по-казански, или Шоу только начинается

Ансамбль танца «Казань» представил на сцене театра Камала свою новую программу

Фото: Ирина Ерохина

Ансамбль танца «Казань» представил на сцене театра имени Галиаскара Камала фрагменты из своей новой программы «Голливуд». Собирательный образ мечты, культура разных народов, собиравшихся в одном месте на протяжении долгого времени, — вот идея шоу. Создатели программы говорят: съемки, как и постоянный путь к мечте, продолжаются, только теперь — с участием «Казани». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Год на сценарий и два месяца репетиций

Концерт в целом был посвящен празднованию 25-летия коллектива. Поэтому в первом отделении артисты представили свои лучшие номера, созданные за четверть века, а также принимали поздравления и награды от руководства города. Вторую часть публика ждала с особым нетерпением — что нового придумали артисты, ведь с презентации предыдущей программы «Великий Шелковый путь» прошло почти пять лет.

Над идеей нового проекта народная артистка Татарстана, художественный руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова начала работать по время пандемии:

— Как говорят, не было счастья, да несчастье помогло. Артисты балета давно обращались ко мне с просьбой сделать что-то такое молодежное, озорное. Если «Великий шелковый путь» — это танцы народов, населяющих Евразию, то «Голливуд» — это шоу, сотканное из всех стилей и жанров Фабрики грез. Сценарий был написан, но к непосредственной работе мы не могли приступить из-за отсутствия финансирования. Здесь нам неоценимую помощь оказал исполком Казани. Руководство города, в частности мэр Ильсур Метшин, неизменно поддерживает нас во всех начинаниях и видит не только потенциал, но и реальные достижения. История произошла во время передачи флага фестиваля WorldSkillsd в Абу-Даби. Мы приехали с нашей делегацией, гостям церемонии был представлен наш народный танец «Калинка». Китайская делегация была просто в восторге! Мало того, буквально этим же вечером они включили наш номер в официальную церемонию, программа которой была утверждена за несколько месяцев. Торжество проходило на стадионе, где мы в очередной и показали наше искусство во всей красе. Ильсур Раисович, думаю, тогда еще раз убедился, что мы способны на многое.

Впереди — колумбийские барабанщики и афроджаз

Чулпан Закирова отметила, что пока зрителям представлена только первая часть будущего масштабного шоу «Голливуд». На подготовку ушло всего два месяца, это при том, что такие проекты готовятся, как правило, по полгода. Однако артисты смогли собраться, пусть не совсем гладко, но премьера прошла достойно. В будущем, примерно к осени, будет готова и вторая часть. По словам художественного руководителя коллектива, в ней акцент будет сделан на танцы и колорит Латинской Америки:

— В частности, у нас будут колумбийские барабанщики, для чего мы закупили особые барабаны, тамтамы. Причем играть на них будут сами артисты балета. Невозможно обойтись без афроджаза, безусловно — большой пласт голливудской культуры. Представим героев Уолта Диснея — Микки Мауса и Дональда Дака, добавим юмористической нотки.

Первая часть шоу состоит из 12 сцен и пролога. Часть из них уже посвящена героям мультфильмов — звучит песня Аладдина в образе принца Али, исполняется бальная композиция из «Красавицы и чудовища». Здесь возникает вопрос, связанный с политикой, о запрете с американской стороны показа кино и мультипликации в нашей стране, однако Чулпан Закирова четко и ясно обозначает свою позицию:

— Дело в том, что это уже общемировое культурное достояние, которое создано людьми самых разных национальностей. Возьмем Чарли Чаплина — в шоу он один из основных героев, именно с него начинается наше повествование. Однако мы помним, что и в США он одно время был изгоем — травля началась после фильма «Великий диктатор». Так что я настоятельно рекомендую рассмотреть тему шоу «Голливуд» как собирательное понятие. Чаплин — мировое явление, а Мерилин Монро и Элвис Пресли, которые появляются в нашем шоу, — это вообще часть общемировой культуры. Я сама выросла на песнях Пресли, многие знаю наизусть, так разве можно их отнять у меня, у нас? Кроме того, еще одной нашей задачей было познакомить молодежь с культурным наследием, ведь наши концерты будут доступны по «Пушкинской карте».

С певцами сложней, но красивее

Еще одной новинкой шоу стало приглашение солистов. Певцы Казанской филармонии примерили на себя образы идолов кино- и поп-культуры. Так, в роли Мэрилин Монро выступила Марина Карпова. То самое белое платье, знаменитая песня «I Wanna Be Loved by You», исполненная вживую, только открыли парад знаменитостей. В Элвиса Пресли перевоплотился приглашенная звезда Анзор Набиуллин, а роль Sher из мюзикла «Бурлеск» взяла на себя великолепная Алина Шарипжанова, которая стала настоящим украшением программы. В шоу приняли участие Амир Ахмадишин и Алсу Валиуллина. «Поболеть» за своих на премьеру пришла народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева. Она особенно живо реагировала на вокальные партии, переживала и с гордостью отмечала «Это мои ученики!», говоря об Алине Шарипжановой и Анзоре Набиуллине.

— В прошлой программе у нас тоже были герои — принц и принцесса, но в этот раз мы решили сделать ставки на вокалистов — четырех солистов Казанской филармонии, где я работаю художественным руководителем, и одного приглашенного певца. Скажу, что работать с ними было непросто — на то они и солисты, чтобы выступать индивидуально, командная работа им не присуща. Отмечу, что в итоге мы не прогадали — для нас это тоже новый опыт. Для меня ведь очень важно трудолюбие артиста, на него я сделаю ставку даже больше, чем на талант, — рассказала Чулпан Закирова.

250 неповторимых костюмов

Она призналась, что ее часто спрашивают: «Почему невозможно повторить ваши костюмы?»

— Да потому, что над каждым из них работает сразу несколько человек — это наши художники-модельеры, я также непосредственное участие принимаю, кроме того, у нас есть два неизменных советчика — мои родители. Особенно мама с ее богатым театральным опытом дает очень ценные советы. С появлением первой части шоу наши костюмерные пополнились еще на 250-270 нарядов. Для каждого из 12 номеров их шилось порядка 16. Отмечу, что и над танцевальными номерами работало сразу шесть балетмейстеров, поэтому и номера получились такими разноплановыми, непохожими друг на друга. С Валерием Архиповым мы делаем уже третью программу, и удивительно, насколько полным стало наше взаимопонимание: один только начинает говорить, а другой за ним заканчивает. То есть слаженность и наше творческое единство дошло до понимания практически без слов, идеи и решения приходят к нам одновременно, — поделилась Чулпан Закирова.

Разнообразием отличались и танцевальные номера. Это вальс и танго, рок-н-ролл стиляг и знаменитый стэп в бродвейском стиле Tapdogs, есть даже комичная драка в салуне и шутливо-романтическая пантомима. Заканчивается первое отделение шоу грандиозным попурри на темы мюзиклов XX века. По сути, новой программой «Казань» заявила — теперь в республике есть свой настоящий театр танца.

В следующий раз шоу будет представлено в культурном центре «Чулпан» 17 и 19 марта.