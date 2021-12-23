Девочки как мальчики, мальчики как девочки: Камаловский показал татарский театр начала XX века

Фото: Максим Платонов

В «Шәрык клубы» («Восточном клубе»), интерактивном мультимедийном комплексе истории татарского театра, который открылся в театре Камала в сентябре, показали первую татарскую пьесу — «Бичара кыз» («Несчастная девушка»). Автор пьесы — татарский драматург Габдрахман Ильяси, в своем произведении он рассказал историю счастливого спасения прекрасной Махитап от замужества с невежественным Жантимером. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

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В мультимедийном комплексе, как мы и писали, много экранов, VR-технологий, правда, в одном из залов можно примерить театральные костюмы и сфотографироваться. На третьем этаже — видеолекторий. На втором показывают на прозрачном экране отрывки из спектаклей «Пришлый» и «Буранный полустанок». Организаторы еще осенью обещали, что в этом пространстве будут проходить и различные мероприятия. «Бичара кыз» станет постоянной частью работы музея.

Изначально в «Восточном клубе» зал предполагал рассадку на 150 мест, здесь гораздо меньше. Известно, что здесь (а также по другим адресам клуба, в номерах «Булгар», в усадьбе Сабитова на Марджани) проходили и лекции, и музыкальные вечера, и детские праздники. А некоторые посетители просто пили чай и играли в лото. При этом значимость «Шәрык клубы» как среды для татарской интеллигенции оспорить невозможно. Хотелось бы, чтобы его нынешняя функция также не ограничивалась мультимедиачудесами.

Спектакль показывают в день рождения татарского театра. Тогда публично в здании Нового клуба (это нынешняя улица Горького, 3) сыграли два спектакля. «Несчастную девушку» еще в 1887 году написал Габдрахман Ильяси. В том же году сочинил некое пособие по воспитанию детей «Подарок девушкам и женщинам». В 1888-м Фатих Халиди издал «Счастливую девушку» («Рәдде бичара кыз»).

Первая же татарская пьеса посвящена борьбе за права женщин — за право выбирать себе жениха.

Фариха (Радиф Галимов) влюблена в Жанбая (Лейсан Гатауллина). Но отец Биктимер (Айгуль Шакурова) и мать Фариха (Артур Шайдуллин) выдают ее замуж за пьяницу Жантимера (Эльза Муратхузина). В деле также участвует знахарка Сахиба (Алмаз Бурганов), сваха (Зуфар Нуртдинов) и служанка Фатима (Фаннур Мухамметзянов).

Все верно, как и было в самом начале, все женские роли играют мужчины. Правда, и мужские — играют женщины. Таким образом Фарид Бикчантаев довел до абсурда факт, который обычно читаешь мельком.

Значительная часть актеров, участвующих в постановке, пришли в театр из КГУКИ, где Бикчантаев вел их курс. Одной из дипломных работ студентов стал «Беренче театр», где тоже обыгрывались, в более фантасмагоричной манере, некоторые приметы времени, и цитаты были доведены до абсурда, что вызвало у нашего издания вопросы, вплоть до обращения к теме Black Lives Matter.

В «Несчастной девушке» все без двойного дна. Кстати, ее не первый раз играли в Камаловском — к примеру, такой опыт проделывали в 2007 году, семистраничный текст уложился в 15 минут действия, а Ильдус Габдрахманов играл и сваху, и Жантимера.



Забыл слова — так было задумано

В нынешней версии действо длится уже 25 минут. Каждую сцену объявляет смущенный Алмаз Сабирзянов (судя по программе и согласно логике, его роль должна была играть Айгуль Абашева), на скрипке и кубызе сцены озвучивает Дина Закирова, а суфлер, постукивая палочкой, подсказывает реплики и озвучивает ремарки. Актеры заламывают руки, громко вскрикивают, некстати падают, забывают слова. Некоторые театры (фактор языка можно убрать) до сих пор называют это психологическим театром и школой Станиславского. Многие театры и сейчас играют в крохотных залах на глазах у зрителей (что-то подобное многие годы практиковали челнинские «Мастеровые», для которых теперь строится внушительное здание — по заслугам).

Когда Жанбай приходит в гости к другу Жанъяру (Райхан Габдуллина), обыгрывают похожесть двух актрис — обе встают в картинные марионеточные позы, обе — длинноволосы, кудрявы, усаты. Здороваются по-турецки.

Финал счастливый — Жантимер со злости публично разведется, Фариха бросится в объятия Жанбая, но поцелуя не будет — только чмоки в воздух. Зрители практически довольны — все хорошо, но мало.

Чего не хватает этому спектаклю — так еще большего погружения в реальность. Чтобы зрители сидели в костюмах начала века, перед началом пили кофе в чайной внизу, а после спектакля устраивались песнопения и танцы. И чтобы потом, придя домой, получить нагоняй от отца, который не понимает, зачем ходить в «это шайтанское место». И попытаться осознать, как за 115 лет татарский театр перешел через улицу Татарстан, превратился, в частности, в гигантское здание у Нижнего Кабана, а теперь неспешно старается обзавестись еще одним. Насколько этот спектакль юбилейный, шуточный, музейный? Или его можно показать вне временного контекста и взять самое ценное — что он рассказывал тогда публике о том, что их действительно волновало?

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов