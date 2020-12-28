«Мендәр әкияте»: не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть

Почему гречка ничем не хуже пуха

В театре Камала состоялась премьера для детей: «Мендәр әкияте» («Душа подушки»). Спектакль поставлен по пьесе известного российского драматурга с казахскими корнями Олжаса Жанайдарова: о том, каково быть другим. Подробнее о постановке — в рецензии корреспондента «Реального времени».

Казахская новая волна

Олжас Жанайдаров — москвич, в столицу переехал еще в семь лет, здесь закончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, но с 2003 года занимается журналистикой и драматургией. В Татарстане его пьесу «Магазин» о женщине, попавшей в рабство в Москве, поставил Альметьевский театр (и получил четыре номинации на «Золотую маску»). Жанайдаров известен именно такими жесткими произведениями. «Душа подушки» — текст другой. Он написан еще в 2012 году, получил первое место на конкурсе «Маленькая Премьера-2012», его ставили в московском театре «Театральный особнякъ» и театре имени Бестужева в Улан-Удэ, в последнем прописан жанр — «сны для детей и взрослых в 1-м действии».

Это история подушек (и надо сказать, идея одеть героев в подобия набитых пухом наволочек уже была у бурятского театра, правда, в менее изящной форме). Все они живут в детском саду и заботятся, чтобы детям во время тихого часа снились сны. Подушки разные. Есть умный Знайка (Мамык Акыл), для которого Фаннур Мухаметзянов явно что-то взял из образов шакирдов в «Тормышмы бу?». Он постоянно укладывает товарищей спать грозным словом «режим» (что-то мы и забыли, что он бывает не только кровавым).

Озорная Эмма (Айгуль Шакурова), воспитанная в подвале (его все называют лавподом и боятся, как геенны огненной) утверждает, что необязательно спать и видеть хорошие сны, можно бодрствовать, а на тихом часе видеть всяких шурале вместо жирафов и космических кораблей. Есть пожилая Ивановна (Айгуль Миннулина), прямо-таки дите советской эпохи, первая прибывшая в детсад с фабрики. Есть внушительный сибарит Пуш (Мамыкҗан, Ирек Кашапов), у которого скоро грядет юбилей — 500 снов. У каждого героя — свой оригинальный по расцветке и фактуре костюм, а также фирменные движения, никто не выходит из образа ни на минуту. Хотя не все из них, заметим справедливости ради, запоминаются.

Как встретились два одиночества

В эту компанию попадает подушка, у которой вместо пуха внутри гречка. Так что он — Гречик, или как его элегантно назвали в татарском варианте, Ярма малай (как всегда, талантливо растерянный Раиль Шәмсуаров). Надо сказать, что другие подушки не отказываются от его компании, а даже помогают ему видеть сны (дополненные видео-проекциями).



В целом, режиссер Рамиль Гараев очень хорошо понимает, для какого зрителя работает. Короткий спектакль он поделил на две части, первая заканчивается как раз тогда, когда маленькая девочка рядом начинает думать, что спинка впереди стоящего сиденья — отличное подспорье для прыганья.



Во втором действии появляется единственный человеческий персонаж, девочка Камиля (Алина Мударисова). Она не гуляет с остальными детьми, она, вообще, редко ходит в детсад, потому что у нее — аллергия. Как и Ярма малай, она — другая. И Гречик этот специально для нее сделан, он не просто иной, он особенный. А потом Камиля хочет дружить с подушкой, как бы это странно даже для самих героев не звучало.

Пьеса Жанайдарова, будучи детской, берется за распространенную проблему. И это не про то, что дети не знают, как переходить дорогу на светофоре, или то, что они забывают чистить зубы перед сном. Это спектакль для тех, кто только пришел в детский сад, столкнулся с первым в своем мире социумом, и не знает, что здесь правильно, а что нет. А правильно, в любом возрасте, быть собой. Неизвестно, насколько дети в ноль плюс осознают такие вещи, однако гречишной подушке они точно сопереживают. Благо, и шутки, и песни, и танцы в спектакле расставлены так, что юный зритель не будет чрезмерно уставать от обилия текста. И большого громкого финала не будет — просто подушка и Камиля и впрямь станут друзьями.

Перед спектаклем, который, как водится в больших репертуарных театрах, выпускают перед Новым годом, идет представление. Кажется, в театрах драмы уже и нет другого способа, чтобы заманить детей на представление — татароязычных все меньше, их родителям вполне хватает детских театров. Впрочем, хотелось бы в этом ошибаться. К тому же самый маленький возраст — это еще то время, когда ребенок и впрямь неплохо говорит на родном языке, хоть и уже ходит в полилингвальный детский сад.

