Электроны, юные вундеркинды, сцена в зрительном зале — как Камаловский двигает форматы

Две экспериментальные постановки представил Татарский академический театр

Фото: Ринат Назметдинов

На малой сцене театра Камала в эти выходные показали два новых спектакля в непривычном формате — это поэтический вечер «Киек каз юлы» (русское название — «Формулы прекрасного») и постановка «Тамашачы тамашасы» («Представление зрителей»), в которой участвуют не актеры, а поклонники театра. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Как актер победил химика-технолога



Ильтазар Мухаматгалиев, обычно играющий в Камаловском роли людей сомневающихся, ломких, и в жизни кажется таким. Во всяком случае, в «Киек каз юлы» он выступает от своего имени. Вечер он придумал во время пандемийного затворничества, активно читая стихи, а их Мухаматгалиев знает немало. Ему помогали супруга и коллега по театру Ляйсан Рахимова. За немногословное сценическое оформление отвечал Сергей Скоморохов. Художник по свету — Лейла Мухаматгалиева, дочь артиста, которая учится в Школе-студии МХАТ на художника по свету.

Хотя поначалу действо начинается очень классически, с приглашения в мир поэзии, однако актер читает так, что сомнений все меньше — читает не манерничая, без придыханий, но с неожиданными паузами, словом, так, как будто делает это на чьей-то кухне, вспоминая заодно не сразу приходящие на ум слова. Стихотворений почти 30, среди авторов — Йолдыз Миннуллина, Гамил Афзал, Хади Такташ. Очень много Мударриса Аглямова и Лены Шакирзяновой.

Фото instagram.com/kamalteatr

У Афзала он читает стихотворение «В свете неона»: «20-й век — эпоха науки и техники». И переходит к короткой лекции. Их будет несколько. В частности, Мухаматгалиев, химик-технолог по первому образованию, расскажет про электроны и золотое сечение, показывая, что гармонию, красоту можно объяснить через силы. Причем говорит он свободно, не по сценарию, ругается на мел, что доска слишком маленькая. Доказывает, что Волга красивая и вдохновляющая река, измеряя ее по всей длине и между крайними точками.

Мухаматгалиев не дает какую-то невероятную информацию, однако в поэтическом вечере это создает новую оптику. Впрочем, здесь еще и записи дождя, пианино, музыкальные вставки, и это на пользу вечеру не идет. Автор вроде обещал поэтическое действо, и другие вкрапления жанров превращают его в антрепризу — к примеру, после стихотворения о гадалке на сцене появляются баян, гитара, контрабас и звучит цыганщина. Также Мухаматгалиев начинает читать с долгим предисловием стихотворения Елисея Годовикова («Ангел мой, со мною будь, Когда в небе Млечный Путь. Будь со мною с первым светом, Будь со мной зимой и летом...»), которое вундеркинд сочинил в пять лет. Сейчас это, кстати, взрослый солидный мужчина. То есть в какой-то момент эмоции побеждают — а ты вроде не за обычными эмоциями приходил. Действо собираются показывать каждый месяц.

Фото instagram.com/kamalteatr

Мемы, селфи и картонный Эмиль Талипов



Нечто подобное происходит с «The Audience Show». Пишем название по-английски, потому что здесь он звучит и показывается в виде субтитров. Спектакль был впервые представлен участникам открытого конкурса по проектированию нового здания театра Камала (сегодня варианты покажут экспертам, а 16 февраля — жюри, причем в интернете будет три трансляции — на русском, татарском и английском).

Главный режиссер театра Фарид Бикчантаев на одной из пресс-конференций рассказывал, что решил позвать на постановку Ксению Шачневу после того, как увидел на театральной площадке MOÑ спектакль «Чын татар», над которым она также работала. Здесь ей помогает Гюльнара Фазлиахметова, которая в «Чын татар» играла. Принцип тот же — актеров набирают из обычных горожан, на этот раз — из поклонников Камаловского театра. Играют они, сидя в привычных рядах малого зала, а зрители смотрят на них со сцены. Звучит татарская речь, но иногда, видимо, как было оговорено изначально во время бесед, которые шли во время двухмесячной подготовки, возникают и русские слова.

В конечный вариант попало 11 новоявленных актрис и 1 актер (пишут, что мужчин было трое, но остальные отпали). Так что импозантный стилист Исмаил Сафиулов отдувается за всех.

Спектакль — это серия сценических зарисовок, социологических опросов и монологов. К примеру, можно узнать, что все герои работают в разных профессиях — есть фотограф, учитель, журналист, работник турбюро. Или что многим не всегда слышны реплики актеров. Один из опросов выглядит так — герои садятся на крайних местах и, когда на заданный вопрос могут ответить, сдвигаются, пока двое не встретятся посередине.

Фото: Ринат Назметдинов

Также с помощью видео, сочетания рэпа и мелизматики, фантазий на тему будущего «впускаются» в спектакль рассуждения о том, нужно ли Камаловский переносить, что будет в старом здании. Получается этакая одушевленная газетная заметка, которую интересно будет послушать, когда будущее и впрямь наступит.

Наконец, монологи. На первом показе двух актрис не было, так что финальный монолог о том, что зрительница мечтала стать актрисой, а стала учительницей, мы не увидели. Зато был рассказ о театральных мемах. Один из них объяснял сложность выражения «чукынсын» (буквально это «пусть покрестится», а иносказательно — «пусть проваливает»), очевидно, иронично прорабатывая тему татарского фольклора и психотравм. В другом монологе преподаватель рисования рассказывала, как мечтала работать рядом с театром, уже играла на его сцене и даже постояла на крыше, а также — поняла, что же так любит главная героиня в «Үлеп яратты».

В третьем девушка, в которой явно угадывается студентка некоего факультета сценических искусств, показывала, как бы она отыграла мелодраматический эпизод из «Мәхәббәт FM» с картонной фигурой Эмиля Талипова. Наконец, стилист долго ругал, сидя посереди зала, «колхозниц», пришедших абы в чем на спектакль. Переводчицы с английского и татарского выходили, чтобы поведать о своей работе. Во всем этом не хватало высшей точки и человека, с которым бы хотелось связать себя, но, вероятно, это показатель выборки — такой он, среднестатистический зритель, для него ставятся комедии, мелодрамы и «Киек каз юлы». Хотелось бы пожелать актерам не забывать, что они — зрители — тем и ценны. Как Ильтазару-актеру — что его химик-технолог для нас очень важен.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов