«В онлайне нет гувернантки» — как Камаловский создал театральную лабораторию в Сети

Онлайн-школа для актеров и режиссеров проработала два месяца в условиях пандемии

«Реальное время» продолжает исследовать, как казанские театры пережили первую волну пандемии коронавируса. Кариевский театр запустил лабораторию Tamga, Тинчуринский сейчас начинает серию спектаклей на открытом воздухе (тем же занимается русский ТЮЗ). Камаловский театр, не просто как главный, но и задающий тренды театр города, занялся долгоиграющим образовательным форумом «Навруз». Основной его этап закончился в июне, однако масштабная работа для театральных педагогов и актеров завершилась только сейчас. Впрочем, понятие финала в данном случае условно.



Онлайн-лаборатория

Мужчина на фоне ковра рассуждает о Мольере и трагедии. Женщина, обходя буддийский дацан, вещает по «Вишневому саду» Чехова. Другая играет на гитаре, которая намеренно расстроена. Звучит монолог Высоцкого. Кто-то плещется в реке… При этом действие не происходит на сцене, все в Zoom, под наблюдением десятков глаз.

Идет разбор работ актеров, участвующих в онлайн-школе-лаборатории для театральных педагогов и актеров. В числе организаторов указаны ITI/UNESCO Network for High education and performing art и World theatre taining institut AKZENT. За этими названиями стоит ведущий курса Юрий Альшиц, можно сказать, завсегдатай «Навруза», каждый раз удивлявший актеров (а однажды и театральных преподавателей) заданиями. Живущий в Германии автор книг по театральной педагогике («45 вопросов к роли», «Тренинг forever!», «Вертикаль роли») черпает вдохновение отовсюду — из жизни, книг, включая религиозные. Ученик Буткевича и А. Васильева, в 1995 году он создал в Берлине центр театрального образования AKT-ZENT.

Лаборатория проходила в рамках шестого Международного театрально-образовательного форума «Науруз». В этом году он полностью ушел в онлайн, благодаря чему смог принять гораздо больше участников, а именно 700 человек из 33 регионов России и 4 стран СНГ. Учили их 19 педагогов (Россия, Польша, Колумбия, Бразилия, Германия). Все это время в Камаловском театре, раньше бывшем эпицентром офлайн-событий, кипела жизнь, благодаря модераторам, а также местным актерам, воспользовавшимся вынужденными каникулами. После на форуме провели еще и Международную научную конференцию «Вызов разуму» (350 человек, 50 стран мира).

Юрий Альшиц, можно сказать, завсегдатай «Навруза», каждый раз удивлявший актеров (а однажды и театральных преподавателей) заданиями

«Делай легче, легче! Много лишнего!»

То, что мы наблюдаем по «Зуму», вышло за временные рамки Форума. Одна из его секций продлилаcь с 8 июня до 1 августа: это и лекции, и практика, включая работу с индивидуальным педагогом. До финала дошло более 20 участников — из Петербурга, Москвы, Челябинска, Евпатории, Екатеринбурга, Кирова, Самары , Минска, Оренбурга, Ташкента. В результате несколько итоговых работ в виде моноспектаклей планируется показать в рамках Международного театрального фестиваля «Науруз» в июне 2021 года.

Однако не все так просто. По Альшицу, то, что показывают на экране актеры (кто с помощью камеры телефона, кто — через заранее записанный видеоролик, транслируемый модератором), — это лишь процесс работы над ролью, не ее финальное представление. Альшиц учит герминативному театру, рождающему театру, когда процесс интереснее результата. Поэтому, вероятно, в процессе просмотра, он старается не давать какие-либо ремарки, лишь потом ободряя, либо обескураживая актера: «Делай легче, легче! Много лишнего!».

— Важно было то, что в актерах чувствовалась энергия, — говорит педагог. — Я начал подобные опыты по онлайн-обучению в марте, не такие продолжительные, и там эффект был несколько другой. Здесь же была дорога в два месяца. В онлайн-образовании важна самодисциплина и мотивация, в онлайне нет гувернантки, которая тобой будет управлять. Важна самоорганизация. Я рад, что почти все в этом марафоне дошли до конца. Одна участница начала репетировать постановку, одна уехала на съемки, одна пропала, надеемся, с ней все хорошо. Как шла работа с педагогами, я еще не знаю, не общался. Процесс строился так, что сначала я говорил, как работать над ролью, актеры просто меня слушали. Я объяснил им принцип «вертикали роли», потом каждому актеру был представлен педагог. Я знаю, что некоторые из них жаловались, что на третьей встрече им уже нечего сказать, что они повторяются. Это говорит о непрофессиональности педагогов, им всегда должно быть что сказать.

По Альшицу, то, что показывают на экране актеры (кто с помощью камеры телефона, кто — через заранее записанный видеоролик, транслируемый модератором), — это лишь процесс работы над ролью, не ее финальное представление

Что касается итогов, то процесс уже является результатом. Процесс работы над ролью, а не сама роль, хотя это было не сразу понятно актерам. И вам любой скажет, что очень часто работа над ролью интереснее, чем сама роль.

«Я не поверила своим глазам»

— Я всего месяц назад окончила театральный вуз и, так сказать, совсем еще неопытная, решила рискнуть и поучаствовать в форуме «Науруз», — говорит Ирина Слюсарева из Курского театра кукол. — Увидев, что набирает лабораторию Юрий Леонович Альшиц, я не поверила своим глазам: я читала его книги, пыталась разбирать роль по вертикали еще в институте, а тут появился шанс познакомиться с этим удивительным человеком в онлайн-пространстве.

И чудо, мне посчастливилось быть в качестве участника. Поначалу было абсолютно неясно, как будет проходить обучение онлайн и возможно ли это вообще. Оказалось, что возможно, и даже есть несколько выигрышных моментов в таком интернет-образовании: множество крупных планов, странные условия существования, возможность записать и смонтировать видео. Для меня лично лаборатория открыла новые возможности, иные измерения. Это какая-то другая Вселенная, где все друг друга понимают и поддерживают. Это не такой процесс прикосновения с ролью, какой мы привыкли видеть в своих театрах. Это свободно и играючи, без надрыва и мучений, без стремления закончить и понять роль полностью — тут наскоком не выйдет. Несмотря на почти два месяца работы, мой процесс не останавливался: бывало даже ночью просыпаешься от озарения, быстрее записываешь его на листок и продолжаешь сон. Созвоны в Zoom, переписки в социальных сетях, СМС-советы, когда нужен ориентир — постоянная и неразрывная связь между участниками.



C педагогом из Екатеринбурга Александром Фукаловым мы делали попытки открыть новые стороны, новые темы персонажа и роли. Множество упражнений и этюдов, показов и просмотров позволили расширить рамки и мыслить огромными масштабами. Не было обучения в привычном смысле этого слова, был обмен энергиями, обмен опытом.

Оставлять такую работу незаконченной — преступление. Я хочу продолжать и буду, может, самостоятельно, если получится — при помощи педагогов.

Валентина Нимяева, актриса и педагог из театра имени Басангова в Элисте, которая поразила видами степи и буддийских святынь, говорит более официально:

— Я получила колоссальный опыт, и актерский, и педагогический. Методика Альшица основана на квантовой механике, в которой сочетаются современные тенденции науки и театра, направленные на понимание роли: ее времени, пространства, объема, персоны, персонажа. Мы изучали искусство давания заданий ученикам, в целом говорили о роли ученика и учителя... Для меня процесс был очень сложен, но это был захватывающий процесс. Я актриса национального театра, с большим опытом работы, представитель старой психологической школы. При этом я педагог, завотделения колледжа искусств. Такого опыта работы онлайн со студентами у меня не было. Это было обновление мозгов.

Планируется, что также на основе лаборатории будет собран фильм. Что касается трех моноспектаклей, тут Альшиц, похоже, не может что-либо предполагать (как любой из нас). Однако офлайна, безусловно, хочется («Я человек, преподающий работу на сцене»). К тому же у онлайн-показа есть свои изъяны: «Я занервничал, когда актеры начали показывать клипы. Они ведь таким образом прикрываются. Клип по кусочкам собрать легко. Молодежь с этим быстро управляется, это выглядит эффектно. А вот выйти на сцену, по сути, голым — это совсем другое».

