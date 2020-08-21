Олжас Жанайдаров: «Опасение затрагивать острые темы присуще и казахам и татарам»

Член жюри Лаборатории «Новая татарская пьеса» — о современном национальном театре, пост-коронавирусных темах и особенностях тюркских драматургов

В Казани работает II Лаборатория молодых драматургов «Новая татарская пьеса». Жюри, состоящее из именитых литераторов, драматургов и искусствоведов, уже отобрало 19 участников, которые прошли интенсив по современной драматургии. По итогам конкурса каждый участник создаст свою пьесу на татарском языке, а лучшая из них будет поставлена на сцене Театра имени Галиаскара Камала, как в случае с победителем предыдущей Лаборатории: 6 ноября на Большой сцене пройдет премьера спектакля «Не заскучаете ли?» Артура Шайдуллина. За постановку пьесы взялся главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. Корреспондент «Реального времени» пообщался с членом жюри, российским писателем и драматургом, победителем и лауреатом различных конкурсов драматургии, в том числе «Золотой Маски», Олжасом Жанайдаровым — о сложностях и особенностях национальных театров, о педагогах и «любимчиках», о схожести и различиях театров Казахстана и Татарстана.

Быть причастным к проекту — отдельная радость»

— Олжас, писать вы начали в 2003 году, резко сменив работу менеджера на карьеру журналиста и писателя. Позже ваши работы были отмечены и премией «Дебют», и конкурсом в рамках премии «Золотая Маска», и гран-при конкурса драматургов «Евразия». Известно, что вы являетесь арт-директором фестиваля молодой драматургии «Любимовка», живя и работая в Москве. Как вы узнали о лаборатории «Новая татарская пьеса? Когда поняли, что будете принимать участие? Вам раньше приходилось судить молодых драматургов?

— Я и раньше слышал об этом проекте театра Камала, читал о лаборатории в прошлом году. В этот раз примерно за три недели до начала работы проекта со мной связался Нияз Игламов, театральный критик и сотрудник театра, который тоже принимает участие в лаборатории как педагог. Для меня такой опыт не в новинку, такого рода обучением молодых драматургов я занимаюсь уже много лет. В Казахстане, в частности, я часто веду разного рода курсы, даю мастер-классы.

— Какой вы видите свою миссию в проекте?

— Хочется, чтобы появились интересные актуальные пьесы в Татарстане, обнаружились новые талантливые авторы. Быть причастным к этому для меня — это отдельная радость, сравнимая с радостью личного творчества. В моей жизни есть два любимых и важных дела: непосредственно написание пьес и педагогика, обучение людей драматургии.

О несладкой участи «любимчиков»

— Вам есть, с чем сравнивать. Как вы оцениваете уровень участников этого года?

— Уровень довольно неплохой. Конечно, есть и отличия среди участников. У одних уже имеется опыт написания пьес и, более того, какие-то успехи на данном поприще. Например, Энже Гиззатова и Булат Минкин в прошлом году участвовали со своими пьесами в фестивале «Любимовка», это большое достижение. А есть люди, которые до этого ни одной работы не написали. Мы это учитывали при обучении. Я всегда стараюсь делать так, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, чтобы все понимали материал и чтобы никому не было скучно, даже если кому-то информация уже знакома.

Фото vk.com/kamalteatr

Я всегда стараюсь делать так, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, чтобы все понимали материал и чтобы никому не было скучно, даже если кому-то информация уже знакома

— На вашей практике случалось ли, что вы выбираете себе любимчика среди учеников, участников?

— Я так не делаю, мне кажется, это непедагогично. Конечно, с кем-то больше совпадений в плане творческих взглядов, стиля, с кем-то меньше, но я думаю, отношение должно быть ко всем одинаковым, как в семье, например, у родителей с детьми.

— А вам самому раньше приходилось ходить у кого-то в любимчиках?

— Я всегда хорошо учился, и в школе, и в институте. Это радовало педагогов, но любимчиком я никогда не был, насколько помню. Да это бы и смущало меня. Мне кажется, когда ты любимчик, это сказывается на общении с сокурсниками и коллегами. А это важно — сохранять такие отношения теплыми и конструктивными.

В чем залог развития татарской драматургии

— Можно ли провести аналогию между татарстанским проектом и аналогичными российскими? Если да — то с какими и в чем? Если нет, то почему, в чем уникальность татарстанского проекта?

— В России сейчас проводится очень много лабораторий, драматургических семинаров. Это уже сложившаяся практика в отечественном театральном процессе, существуют уже наработанные методики, походы, причем, для разных категорий людей — от подростков до взрослых людей. Главная основа — наличие теории и практики в обучении, причем длиться эта история может и месяц, и три дня. «Новая татарская пьеса» похожа на многие такие проекты. Однако есть и уникальность — все работы будут писаться на татарском языке, то есть для национального театра. Это важно — сохранять свою идентичность, свой язык и культуру. Недостатка пьес на русском языке, которые предназначены для российского зрителя, нет. Например, только на фестиваль «Любимовка» в этом году пришло 815 пьес — это огромная цифра! А вот татарских пьес пока не так много — поэтому это направление нужно развивать и культивировать. При этом те, кто занимается этим проектом, организаторы и участники, — совершенно не консервативны, это современные, продвинутые, открытые миру, незашоренные люди. В таком сочетании — наличие национального, культурного кода и при этом открытость современным тенденциям — и видится залог развития татарской драматургии и самих авторов.

Фото kamalteatr.ru

Недостатка пьес на русском языке, которые предназначены для российского зрителя, нет. Например, только на фестиваль «Любимовка» в этом году пришло 815 пьес — это огромная цифра! А вот татарских пьес пока не так много — поэтому это направление нужно развивать и культивировать

Драма невозможна без конфликта

— Татарский национальный театр — в чем вы видите его сильные и слабые стороны?

— Здесь все относительно. Недостатки могут обернуться достоинствами и наоборот. Например, про татарский национальный театр говорят, что это устоявшиеся формы, эпичность, консерватизм, а с другой стороны — это и самобытность, и сохранение национальной идентичности. Но есть, конечно, недостаток, который можно назвать проблемой, — это опасение затрагивать острые темы, стремление всегда сгладить ситуацию, пресловутый «уят», стыд. Я объясняю это нашей ментальностью, по своей внутренней природе восточные люди неконфликтны, они не любят выносить проблемы «на люди». Это присуще и казахам, и татарам, и в целом, тюркским народам. То есть главная миссия драматургии — рассказывать о сложностях жизни, порой ее неприглядных сторонах — сталкивается с нашим мировоззрением. Тут есть над чем работать. Ведь драмы без конфликта не бывает…

— В Казахстане вам доводилось работать в национальном театре? Находите ли вы схожесть наших театров?

— По поводу казахского театра могу сказать, что он, как мне ни печально это констатировать, меньше развит, чем в Татарстане. Здесь театр движется все-таки вперед, в сторону современности, актуальности. Дело в том, что многие актеры и режиссеры у вас получают образование у лучших педагогов России, в передовых вузах. В Казахстане же, к сожалению, есть проблема с образованием. Нет подпитки современными кадрами, не хватает современного менеджмента, продвинутых методик. В этом отношении казахстанский театр, увы, отстает.

«Я за то, чтобы «росли все цветы»

— Вы уже можете сказать примерно, о чем будут писать участники? Сами какую тему выбрали как автор, если бы участвовали?

— Темы самые разные, но пока все на уровне синопсисов — есть семейные истории, мистические, психологические. Но в основном, это сюжеты о взаимоотношениях — между родителями и детьми, между влюбленными. И это, кстати, вполне в восточной традиции, так как семейные отношения — важная часть жизни в татарском обществе. Сам я не знаю, какую тему бы выбрал. Писал бы о том, что мне интересно.

— Над чем вы сейчас работаете сами?

— Недавно написал пьесу «Распад», это психологическая драма о семейной паре. Эта работа в этом году будет представлена на фестивале «Любимовка».



Фото kamalteatr.ru

Главная миссия драматургии — рассказывать о сложностях жизни, порой ее неприглядных сторонах — сталкивается с нашим мировоззрением. Тут есть над чем работать. Ведь драмы без конфликта не бывает…

— В целом, какие темы, на ваш взгляд, будут поднимать российские театры теперь, пережив, или еще не пережив, пандемию? Как она изменила современный театр?

— Мне кажется, особо-то пандемия и не изменила наши театры. Да, свой расцвет переживает онлайн-театр, цифровой театр. Но и без пандемии эти направления развивались. Просто вся эта ситуация заставила всех погрузиться в это в большей степени. Но я надеюсь, что это временная тенденция. Я все-таки сторонник живого театра. Суть и природа театра — человеческая коммуникация, близкая и непосредственная. При этом я за то, чтобы «росли все цветы». Хороши все жанры, кроме скучного.

«Надо просто полюбить материал»

— Почему вы выбрали псевдоним «Константин Жаров»?

— Это было уже давно, сейчас я не использую псевдоним. Когда я работал журналистом, приходилось писать очень много статей, и чтобы моя фамилия не очень примелькалась, допустим, на одной полосе газеты, приходилось придумывать много других. И «Константин Жаров» — одна из таких вынужденных выдумок. Но в своем творчестве я этот псевдоним не использую. Все свои пьесы, художественные произведения, сценарии я подписываю настоящим именем.

— В вашей библиографии и роман «В середине дождя», и повесть-трилогия «Когда солнце в зените» и многочисленные рассказы, причем два их них — «Таня» и «Лапида-блюз экранизирована. Причем, вы сами написали для них сценарии, в итоге получились фильмы «И через тысячу лет» и «В погоне за счастьем» соответственно. Корректно ли спросить — что легче написать: пьесу или сценарий?

— Пьесы зачастую пишешь для души, а сценарии на заказ… Но это совсем не значит, что одно лучше, чем другое. Пьеса, например, может получиться вяленькой, а сценарий, наоборот, — крепким. Надо просто вдохновиться, полюбить тему, иначе не выйдет ничего хорошего. Легче писать, когда любишь материал, и не важно, пьеса это или сценарий.

Фото kamalteatr.ru

Если я вижу пьесу, воплощенную уже на сцене, это совсем не значит, что люблю или буду любить ее больше, чем ту, что еще лежит у меня в столе. Детей ведь тоже любят всяких, а не только успешных

«Не только успешных детей любят»

— Какой своей работой вы гордитесь более других?

— Обычно, лучшая на взгляд автора работа та, которую он написал последней. Но ведь пьесы как дети, их не выделяешь. Если я вижу пьесу, воплощенную уже на сцене, это совсем не значит, что люблю или буду любить ее больше, чем ту, что еще лежит у меня в столе. Детей ведь тоже любят всяких, а не только успешных.

— В Татарстане вам бывать, я знаю, приходилось. В Альметьевском драмтеатре был поставлен спектакль по вашей пьесе «Магазин». Именно с ней вы и получили первое место в «Золотой Маске» 2015 года. А в Казань заезжали? Какие спектакли театра Камала вы видели, что вам понравилось?

— Да, я с удовольствием вспоминаю поездку в Альметьевск, там я пообщался и подружился с коллегами из драмтеатра. В Казани же я бывал пока только с туристическими целями. По работе приезжать не приходилось. Так же не могу сказать пока ничего о постановках Камаловского театра — тоже не был, но надеюсь в скором времени все это исправить — в декабре состояться читки самых интересных текстов нашей Лаборатории.