«Ак Таш» проиграл спор об устранении продувов в «Салават купере»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Устранить продувы и промерзание стен

Компании «Ак Таш» отказали в иске к субподрядчику об устранении дефектов в соципотечном микрорайоне «Салават купере». Фирма «Светлый дом — СТ» выполнила субподрядные работы по устройству навесного вентилируемого фасада и облицовке керамогранитом на доме по адресу: ул. Наиля Юсупова, 7.

Однако впоследствии жильцы нескольких квартир пожаловались на строительные недочеты. «Ак Таш», собрав их заявления и приложив акты осмотра жилых помещений, потребовал от субподрядчика устранить замечания, а когда этого не произошло, обратился в суд.

Генподрядчик требовал исправить дефекты в течение 30 дней с момента вступления судебного решения в законную силу, в противном случае — взыскать по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ряде домов «Салават купере» местные жители активно жаловались на продувы и промерзание стен. Как докладывали в руководстве ГЖФ зимой 2020 года, в адрес фонда поступило 600 обращений от жильцов микрорайона, были устранены дефекты по 400 жалобам. Но на контроле оставалось еще 400 квартир, из них 250 — из-за продувания. И хотя меньше всего жалоб поступало от жильцов домов 7-го и 8-го кварталов, где генподрядчиком выступал «Ак Таш», там тоже остались десятки проблемных квартир.

У суда нет «возможности сделать вывод об относимости указанных недостатков»

Стороны заключали договор субподряда в феврале 2018 года. По соглашению, работы необходимо было провести из материалов субподрядчика с применением его оборудования и комплектующих изделий. Однако керамогранит, утеплитель, пену монтажную и ветрозащитную пленку для выполнения работ предоставлял генподрядчик «Ак Таш» по заявке «Светлого дома — СТ». На все отводилось 3 месяца.

Договор заключили на сумму 57 828 220,54 рубля, она была сформирована из стоимости работ — 26 067 991,22 руб.; материалов субподрядчика — 18 644 774,74 руб.; материалов подрядчика — 13 115 454,58 рубля.

В ряде домов «Салават купере» местные жители активно жаловались на продувы и промерзание стен. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Суд указал сторонам на необходимость проведения совместного осмотра

выполненных работ в целях выявления возможных недостатков с учетом согласования порядка их устранения (при наличии). Ответчик указал, что по аналогичному спору стороны встретились на объекте на Оренбургском тракте и осмотрели дом с частичным демонтажом керамогранитных плит. Тем самым он доказал, что работы были выполнены в полном объеме и, соответственно, вины субподрядчика в продувании стен нет. Пояснил, что стороны утверждали акт выполненных работ формы КС-2 без замечаний.

Также субподрядчик указал, что в материалах дела не представлено доказательств выявленных недостатков от эксплуатирующей организации. Кроме того, считал, что «Ак Таш» не конкретизировал замечания по объекту в «Салават купере».

Суд также указал, что истцом не представлена детальная информация по выявленным некачественным работам.

— Следовательно, исходя из представленных подтверждающих документов и вида работ, предусмотренного договором, суд лишен возможности сделать вывод об относимости указанных недостатков (продувание стен, образование луж, плесени) к работам, выполненным ответчиком, — указал судья.

Сторонам неоднократно разъяснялась необходимость провести совместный осмотр объема выполненных работ и на доме на ул. Н. Юсупова, 7, но истец не проявил инициативу.



Выяснить существенные обстоятельства дела позволило бы проведение судебной экспертизы, о назначении которой просил и «Ак Таш». Однако в удовлетворении ходатайства было отказано, поскольку компания не перечислила деньги на депозитный счет суда для проведения исследования.

— Из представленных в материалах дела документов невозможно сделать однозначных выводов о выявленных недостатках, их отношении к выполненным ответчиком работам. Доказательств обратного в нарушении положений ст. 65, 68 АПК РФ истцом в материалах дела не представлено. Возможно, такое осуществление процессуальных прав является деловым просчетом истца, — указал суд и с учетом того, что «в материалах дела не представлено достаточных и допустимых доказательств, свидетельствующих о возможности удовлетворения заявленных требований», отказал «Ак Ташу» в иске.

Мария Иванова, фото Максима Платонова