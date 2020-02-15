Спасти от продувов: в «Салават купере» избавляются от «мостов холода»

К марту заново утеплят фасады домов двух кварталов микрорайона, жители которого жалуются на продувание. Вопрос по домам еще одного квартала решается

Фото: Максим Платонов

Основной строительный недостаток в домах первой очереди «Салават купере», продувание («Реальное время» подробно писало об этой проблеме год назад), будет полностью устранен к концу марта. Об этом сегодня заявили заместитель исполнительного директора ГЖФ Геннадий Никифоров и замначальника управления капстроительства и реконструкции Казани Алмаз Фазылов во время осмотра ремонтных работ на фасадах зданий. Сейчас на контроле остаются еще 250 продуваемых квартир. В ГЖФ уверены, что продувы возникли из-за ошибок при проектировании жилья и впредь они не повторятся — в домах второй очереди технология отделки фасадов значительно изменена. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Альпинисты вскрывают фасады и по субботам

Для оперативного устранения гарантийных недостатков в сданных домах жилого комплекса «Салават купере» Государственный жилищный фонд при президенте РТ создал постоянно действующий штаб, который работает прямо на месте строительства. Сегодня заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров и заместитель начальника управления капстроительства и реконструкции Казани Алмаз Фазылов (управление — технический заказчик на объектах микрорайона «Салават купере») осмотрели ход производства ремонтных работ.

Правда, эти работы нельзя назвать объемными, требующими привлечения большой армии маляров и штукатуров. Наоборот, это тихая ручная, почти ювелирная работа альпинистов. Находясь в строительной люльке на высоте 10—15 этажей, они сваривают разгерметизированные деформационные швы под плитами перекрытия, из-за которых и дует в квартирах в холода. Альпинистам приходится частично вскрывать вентилируемый фасад, чтобы обнаружить холодные точки и «заварить» их. В субботу на домах «Савават купере» можно было увидеть несколько люлек со специалистами, работающими над устранением «мостов холода».

Находясь в строительной люльке на высоте 10—15 этажей, альпинисты сваривают разгерметизированные деформационные швы под плитами перекрытия

Щель холода спряталась под навесным потолком

Один из жителей жилого комплекса — электромонтер Казанской теплосетевой компании Насих Шарипов пригласил к себе в квартиру корреспондентов нескольких СМИ, чтобы рассказать, сколько времени ему понадобилось, чтобы избавиться от поддувания. Недостаток он обнаружил почти сразу после заселения, во время обустройства квартиры.

— Мне дали квартиру в феврале 2019 года, — рассказывает Шарипов. — Когда вешал гардину для штор в комнате, то почувствовал, что сверху дует. Но саму трещину не увидел, потому что она спряталась под навесным потолком.

Навесной потолок между тем — элемент гарантийных обязательств застройщика. Именно по этой причине Насих Шарипов не стал самостоятельно разбирать конструкцию потолка и закрывать «точку холода», а написал претензию в адрес ГЖФ при президенте РТ.

— Заявление о продуве подал весной прошлого года. Потом мне дважды приходили письма о созыве комиссии (для проверки дефекта, — прим. ред.), несколько раз я сам звонил, а потом бросил, — говорит он. — Однако осенью на меня вышли представители ГЖФ и составили акты об осмотре, после чего пришли строители и устранили щель. Таким образом, прошло полгода с момента обращения.

Помимо этого, новосел обнаружил еще несколько недостатков. «Вот порог из пенопласта (на входе на балкон, — прим. ред.). Я уж не знаю, так должно быть или нет. Потом, линолеум по краям отходит, высыхает. Но мне сказали, что так должно быть. Дефект у нас признали только в части продува».

Жители ЖК «Салават купере» рассказали, что строительные недостатки есть и в домах по улице Тансык, в некоторых квартирах проблема с продувами не решается долго

На улице жители ЖК «Салават купере» рассказали журналистам, что строительные недостатки есть и в домах по улице Тансык, в некоторых квартирах проблема с продувами не решается долго. По их словам, дома строились ПСО «Казань», по этой причине не могут найти подрядчика, который будет исправлять недоделки.

400 квартир спасли от теплопотерь

Владимир Никифоров разделил обеспокоенность жильцов. Он заверил их, что работа по улучшению комфортности проживания ведется, но все и сразу сделать физически невозможно. Заместитель исполнительного директора ГЖФ сообщил, что создан оперативный штаб по устранению гарантийных недостатков, основной акцент при этом сделан на устранении проблемы продувания в квартирах. «До конца марта продувания во всех домах будут ликвидированы», — пообещал он. По его словам, с ноября прошлого года поступило 600 обращений от жителей «Салават купере», устранены дефекты по 400 жалобам. Во время работы штаба подрядчики регулярно отчитываются о ходе ремонтных работ. Каждую пятницу в фонде проводятся совещания, где обсуждается, что сделано за неделю и какие планы на будущую неделю по замечаниям.

— Эта проблема характерна для домов первой очереди, — заметил Никифоров. — Я считаю, что это была проектная ошибка. Сейчас заехали в новые дома 3-го и 4-го квартала — ни одной претензии, — констатировал он.

Владимир Никифоров заверил, что работа по улучшению комфортности проживания ведется, но все и сразу сделать физически невозможно

На контроле еще 400 квартир

Алмаз Фазылов добавил, что на контроле остаются еще 400 квартир, из них 250 — из-за продувания. По его словам, меньше всего жалоб поступает от жильцов домов 7-го и 8-го кварталов, где подрядчиком выступал «Ак Таш». Там осталось 20—30 проблемных квартир. Но в кварталах №10—13 продувания тоже будут устранены к концу марта, заверил он. В настоящее время решается вопрос по кварталу №11, где подрядчик не имеет возможности их устранять (речь идет как раз о ПСО «Казань»).

Фазылов заверил, что фасадные ошибки проблемных домов не повторятся. По его словам, в домах второй очереди отказались от однослойного утеплителя и газоблоков. Вместо них используются силикатный кирпич и двухслойный утеплитель с ветрозащитной пленкой. Формально каждая фасадная конструкция соответствует нормам, но опыт эксплуатации показал, что надежнее ставить вторую конструкцию с двойным утеплителем.

— К сожалению, ресурсы на ремонт фасадов ограничены. Альпинисты — редкая профессия. Сегодня в «Салават купере» работают пять звеньев альпинистов, каждое устраняет недостатки в семи-восьми квартирах, — пояснил Фазылов.

Обращаться с претензиями он посоветовал по разным каналам — через ГЖФ, на сайты управляющих компаний и Минстроя РТ. «В течение недели согласовывается время осмотра дефекта, после чего на месте определяется, является ли случай гарантийным или нет. На устранение замечаний уходит одна-две недели. В это время исполняется заказ на поставку стройматериалов, после чего на объект приходит бригада ремонтников», — пояснил замначальника УКСиР. Гарантия действует 5 лет, в течение этого времени застройщик обязан устранить недоделки бесплатно.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов