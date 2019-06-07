«Для нас это хорошо»: «Алтынбанк» выпал из тройки операторов платежей по соципотеке

Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан закроет с 1 июля расчетный счет в «Алтынбанке», бенефициаром которого является Ринат Абдуллин, брат экс-главы и одного из основателей фонда Талгата Абдуллина. Соципотечников, на которых изменения не скажутся, ГЖФ приглашает оплачивать ссуду через «Ак Барс». По версии Рината Абдуллина, разрыв с ГЖФ случился из-за того, что фонд не захотел пересматривать комиссионное вознаграждение банка за сбор и перевод платежей соципотечников. В ГЖФ и АББ уверяют, что коллапса с денежными переводами не произойдет, тогда как «Алтын» недосчитается 7—8 млн рублей ежедневного остатка.

ГЖФ уходит в АББ

Государственный жилищный фонд обрезает финансовую пуповину, связывавшую его с родственным банком некогда бессменного главы ГЖФ Талгата Абдуллина — «Алтынбанком». Вчера ГЖФ опубликовал на своем сайте официальное сообщение о предстоящем прекращении с ним партнерского сотрудничества.

В своем уведомлении ГЖФ заранее предупреждает граждан, что закрытие счетов ГЖФ в «Алтынбанке» планируется осуществить с 1 июля этого года. Однако реквизиты фонда для перевода платежей уже изменены. Ради этого ГЖФ счел нужным распространить эту существенную новость максимально широкой аудитории по всевозможным каналам коммуникации. «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан уведомляет о планируемом с 01.07.2019 г. закрытии расчетных счетов в ООО «Алтынбанк» и просит осуществлять переводы по договорам социальной ипотеки и займа на расчетные счета Фонда, открытые в ПАО «АК БАРС» Банк» и ПАО «Сбербанк России», — говорится в обращении к участникам программы социальной ипотеки. — Реквизиты для внесения платежей расположены на личной странице участника программы в разделе «Рекомендации по внесению денежных средств».

В то же время и сам «Алтынбанк» разместил на своей странице предупреждение о прекращении приема соципотечных платежей. Правда, он не стал выпускать отдельный релиз по этому поводу, а продублировал полностью текст уведомления ГЖФ, не дополняя его собственными комментариями. Судя по времени, ГЖФ и «Алтынбанк» разместили известие о «разводе» почти одновременно.

«Алтынбанк» наряду с «Ак Барс банком» и присоединившимся позже «Сбербанком» производит прием и перечисление обязательных ежемесячных платежей граждан, вступивших в программу социальной ипотеки. Фото: kaluga24.tv

Транзитная банковская тройка

«Алтынбанк» наряду с «Ак Барс банком» и присоединившимся позже «Сбербанком» производит прием и перечисление обязательных ежемесячных платежей граждан, вступивших в программу социальной ипотеки. Как известно, в ней участвует около 100 тысяч семей, которые находятся на разном сроке производства выплат (максимально возможный срок ипотеки — до 25 лет).

Средний платеж колеблется от 5 до 15 тысяч рублей. Комиссионное вознаграждение на перечисление платежа населения у «Алтынбанка» составляло от 20 до 40 рублей. Символический размер комиссии поддерживался за счет того, что соципотечники проводили одновременно через «Алтынбанк» оплату ЖКХ-услуг — например, за газ и электричество, в тариф которых уже заложена банковская комиссия в 2—3%.

По оценке самого «Алтынбанка», на него приходилось около 30% от общего объема соципотечных платежей в республике. Половина приходилось на АББ, который имеет широкую филиальную сеть в республике.

Коллапса не будет

ГЖФ подтвердил готовность расторгнуть с 1 июля сотрудничество с «Алтынбанком», не раскрывая конкретной причины «развода». «ГЖФ принял решение работать с уполномоченным банком республики «Ак Барс» банком. Учитывая развитую филиальную сеть и перечень предлагаемых онлайн-услуг, считаем, что принятое решение не отразится на участниках жилищных программ», — сообщили в пресс-службе ГЖФ.

При этом в фонде заверили, что найден способ перечисления платежей без комиссии — через портал госуслуг и муниципальных услуг по карте АББ, а также через карты сторонних банков, осуществляющих платежи на счета юридических лиц без комиссии. В этом ключе высказались в АББ. «На сегодняшний день клиенты-соципотечники могут осуществлять платежи на расчетные счета Госжилфонда, открытые в «Алтынбанке», Сбербанке и «Ак Барс» банком. Расчетный счет Госжилфонда в «Алтынбанке» закроется, поэтому клиенты, которые вносили оплату по договору соципотеки в «Алтынбанке», будут делать это либо в Сбербанке, либо в «Ак Барс» банке. Клиентам не потребуется открывать текущие счета в «Ак Барс» банке. «Ак Барс» банк сможет принять всех клиентов, которые переводили деньги через расчетный счет в «Алтынбанке», — отмечается в ответе банка.

ГЖФ подтвердил готовность расторгнуть с 1 июля сотрудничество с «Алтынбанком», не раскрывая конкретной причины «развода». Фото Романа Хасаева

Иначе говоря, коллапса не случится по той простой причине, что средства соципотечников принимаются без открытия на них индивидуальных расчетных счетов в банке. Они производят выплаты на расчетный счет ГЖФ, указанный у них в договоре займа. Так было сделано в «Алтынбанке» и продолжится в АББ. Поэтому волокиты с переоформлением расчетных счетов заемщиков ГЖФ не будет — достаточно разослать уведомление о смене реквизита получателя ГЖФ.

Наказ брата: большой комиссии не брать

Ринат Абдуллин, основатель «Алтынбанка», брат экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина, высказал «Реальному времени» свою версию причины случившего развода. Но прежде всего отметил, что ГЖФ до сих пор не направил в банк официального уведомления о закрытии счетов. «Да, ГЖФ планирует закрыть, но официального документа не прислал. У них был открыт в нашем банке всего один расчетный счет, на который соципотечники перечисляли платежи», — уточнил он.

После этого Абдуллин счел важным напомнить, что «Алтынбанк» одним из первых вошел в состав участников программы решением Кабинета министров РТ, взяв на себя функции по приему платежей в счет уплаты обязательств по договорам соципотеки, после чего эти деньги переводились в АББ. «Я взялся за это дело, потому что мой родной брат Талгат Мидхатович, будучи главой ГЖФ, попросил — помоги, пожалуйста. И строго наказал мне: с этих людей нельзя брать большую комиссию. И если вы посмотрите, то тарифы были самые низкие среди всех банков», — утверждает он. По словам Рината Абдуллина, раньше через «Алтынбанк» проходило «примерно 40% от общего объема денежных средств», но этот огромный денежный поток не приносил прибыли. «Ну откуда прибыль? Абсолютно затратные операции. Это же социальная ипотека — нельзя с людей брать деньги, наказали нам. Эта была чисто транзитная операция, мы оказались просто сборщиками денег», — уверяет Абдуллин.

Чтобы избежать очередей, «Алтынбанк» автоматизировал процесс перевода, поставил платежные терминалы, с которых соципотечники начали самостоятельно переводить деньги на счет ГЖФ. «Мы оптимизировали способы оплаты: по присвоенному уникальному коду участник программы на терминале мог открыть дело и не надо было дополнительно заполнять графы — система автоматически подсказывала реквизиты», — рассказал он.

Ежедневный остаток на счету, как подсчитал Абдуллин, составлял 7—8 млн рублей.

По словам Абдуллина, он «вынужден был намекнуть руководителю ГЖФ о том, что сбор платежей является дотационной вещью и мы несем реальные затраты». Фото: argips.ru

Намек: надо переходить к соответствующим формам

«Мы не выступали первыми с инициативой расторгнуть отношения с ГЖФ, — поделился некоторыми подробностями конфликта Ринат Абдуллин. — Знаете, заинтересованная в банковских переводах организация, как «Таттрансгаз», включает комиссию в платеж на газ. Другое дело, что АББ получает бюджетные дотации на проведение этих платежей, а у нас ничего этого нет».

По словам Абдуллина, он «вынужден был намекнуть руководителю ГЖФ о том, что сбор платежей является дотационной вещью и мы несем реальные затраты». «И предложил руководству ГЖФ подумать над тем, как перейти к «соответствующим формам». Давайте подумаем! Но, видимо, приняли решение уйти», — предположил Ринат Абдуллин, после чего добавил: «Для нас это хорошо».

Владелец банка уверен, что уход ГЖФ не скажется на его устойчивости. Чистая прибыль «Алтынбанка» по итогам 2018 года составила 6,47 млн рублей, превысив значение за 2017 год в 5,7 раза. По темпам роста чистой прибыли за 2018 год банк занял второе место среди кредитных организаций Татарстана. Во втором полугодии 2018 года банк держался среди лидеров по увеличению рентабельности активов-нетто и приросту рентабельности капитала.

Луиза Игнатьева