«Доплатить придется 300—400 тысяч»: ГЖФ показал «меблированное» жилье в квартале «Мэхэббэт»

Почему ГЖФ решил взять на вооружение опыт коммерческих застройщиков?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Год назад, когда сдавали очередной дом в «Салават купере», Рустам Нургалиевич предложил строить под ключ меблированные квартиры. И мы попробовали — вот кухня со встроенной техникой, вот туалетная комната — в керамической плитке», — показывал образцовую квартиру нового формата заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов. В эксперимент по продаже меблированного жилья пока включили лишь 72 квартиры стоимостью от 4 млн рублей — их начнут разыгрывать в декабре этого года, после чего станет понятно, готовы ли казанцы доплачивать 300—400 тысяч рублей сверху за готовую обстановку. Возможно, результаты торгов помогут Минстрою РФ определиться, а нужен ли сейчас законопроект об ипотеке с мебелью, которую поручено представить до 1 июня 2024 года.

Со встроенной бытовой техникой, но без мебели

После небольших колебаний ГЖФ решился выставить на продажу первые образцы меблированных квартир, построенных в жилом комплексе «Мэхэббэт» (в переводе с татарского означает «любовь», расположен на территории ЖК «Салават купере»). Учитывая, что стоимость укомплектованного жилья окажется выше обычного, ГЖФ включил в эксперимент лишь 72 «эксклюзивные» квартиры, находящиеся в многоэтажном доме по улице Ильгама Шакирова. Дом только что построен, еще не получил разрешения на эксплуатацию, поэтому представилась возможность показать журналистам соципотечную меблированную квартиру.

Как оказалось, определение «меблированная» не подходит, так как внутри квартиры мебели нет, но у них полностью «готовая» кухня. Внутри нее установлен мебельный гарнитур со встроенной бытовой техникой, привязанной к сантехническим и электрическим выводам. Здесь полный комплект для приготовления пищи — современная плита с духовкой, спрятанная в верхнем шкафу вытяжка, а в нижнем — посудомоечная машина.

Внутри квартиры мебели нет, но у них полностью «готовая» кухня. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столешница оформлена подсветкой, и тут же на краю «всплывающие» розетки. Особняком в углу стоит упакованный холодильник (его почему–то решили не встраивать в ансамбль). Чуть скромнее, без особых прибамбасов выглядит ванная комната. Ее просто отделали полностью керамической плиткой молочного оттенка. В ГЖФ решили ограничиться «отделкой» кухни, так как новоселы обычно заезжают со своими диванами.

300—400 тысяч сверху

Доплатить за соципотечную квартиру нового формата придется 300—400 тысяч рублей, рассказал журналистам заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов. Эта сумма рассчитана на основе минимальной стоимости набора бытовой техники и сантехники и обойдется покупателю жилья дешевле примерно на 10%, полагает он.

В эксперимент специально включили двух- и трехкомнатные квартиры с начальной ценой от 4 до 7 млн рублей, предназначенные для семей с детьми. В однокомнатных квартирах такой роскоши нет. В результате стоимость квадратного метра в нем может достигнуть 92—95 тысяч рублей при базовой в 88 тысяч рублей за квадрат, уточнил он.

Доплатить за соципотечную квартиру нового формата придется 300—400 тысяч рублей, рассказал журналистам заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дополнительной фишкой этого дома стало расширение входной группы: здесь просторный холл, выделена зона колясочных и даже есть уголок «лапомойка» — для мытья лап собакам.

В Белгороде продали очень быстро

Почему ГЖФ решил взять на вооружение опыт коммерческих застройщиков?

— Год назад, когда сдавали очередной дом в «Салават купере», Рустам Нургалиевич предложил строить под ключ меблированные квартиры. И мы попробовали, — пояснил Булат Гилманов. По его словам, оператор давно изучает опыт коммерческих застройщиков и начал сам использовать их технологии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в январе замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на коллегии в Казани заявил, что российский минстрой хотел бы включить в ипотечный продукт меблировку.

— Как минимум кухню, чтобы квартиры сдавались не только с отделкой, но и с кухнями. Это поможет оптимизировать затраты, включив их в ипотечный продукт. Для наших граждан появится возможность ускорить получение комфортного жилья, — убежден он.

Позднее замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев пояснял, что еще в 2015 году ознакомился с опытом Белгородской области, где в ответ на снижение спроса на жилье было решено обставить их мебелью, включая мягкую, а также с оборудованными кухнями.

— Понятно, что уровень мебели был средний. Но квартиры были распроданы очень быстро, — рассказал Гимаев.

Цена за меблированный метр может вырасти до 92—95 тысяч

Эксклюзивные квартиры ГЖФ еще не проданы, так как дом на получил разрешения на ввод. Их планируется выставить на розыгрыш среди участников программы в декабре этого года, когда ЗОЖ будет получен. Насколько высок окажется спрос на них, в ГЖФ не загадывают. Но все-таки надеются на лучшее. К примеру, в однокомнатных квартирах в 35 кв.м изменили планировку, совместив кухонную зону с большой комнатой, и тут же спрос вырос в разы, говорит Булат Гилманов.

— На одну такую квартиру претендовало сразу 400 человек, тогда как обычно 100—120, — говорит он. Исходя из этого, в ГЖФ надеются, что меблированные соципотечные квартиры вызовут ажиотаж.

Новый формат будет внедрен и в Челнах — ближайшее заселение ожидается 8 декабря с участием раиса. Там также ввели новшества, но другого характера. Платежеспособность в городах разная, поэтому ожидаема стоимость меблированных квартир может составить 73 тысячи рублей за 1 кв.м. Возможно, результаты торгов помогут Минстрою РФ определиться, а нужен ли сейчас законопроект об ипотеке с мебелью, которую поручено представить до 1 июня 2024 года.

1 / 73 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов