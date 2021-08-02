«Мы полтора года к этому шли» — в ГЖФ ждут заявок соципотечников на выплаты 450 тысяч

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане у соципотечников с тремя и более детьми начали принимать заявления на выплаты в 450 тысяч рублей для погашения кредитов за жилье. Главное условие — договор займа с Госжилфондом при президенте РТ должен быть заключен ранее 1 января 2019 года, при этом третий или последующий ребенок появились на свет после этой даты. Об этом в ходе пресс-конференции на тему погашения соципотеки с помощью государственной субсидии за рождение третьего ребенка рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

— Сегодня мы запустили механизм, позволяющий участникам программы социальной ипотеки получить 450 тысяч рублей в счет погашения обязательств по договорам соципотеки. Мы полтора года к этому шли! — сообщил он журналистам.



По его словам, участники программы могут подать заявления на выплаты субсидий в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Семей, которые могут воспользоваться этим правом, около тысячи.



Программа начинает работать, как рассказал Булат Гилманов, уже с сегодняшнего дня. Фото: Ринат Назметдинов

Как получить выплату



С 10 июля этого года в нашей стране вступило в силу постановление правительства России, расширяющее возможности программы по поддержке многодетных семей. Одна из возможностей, которая теперь доступна для многодетный семей, — направление госсубсидии в размере 450 тысяч в счет погашения соципотеки. Программа начинает работать, как рассказал Булат Гилманов, уже с сегодняшнего дня.



Во всех офисах городов, где есть филиалы ГЖФ, налажена работа с ДОМ.РФ, то есть обратившаяся семья может подать заявку на получение 450 тысяч рублей за рождение третьего (или последующего ребенка), чтобы использовать эти средства для погашения соципотеки.



Список документов, необходимых для подачи заявления:

Паспорта заявителей и их детей старше 14 лет;

Нотариально заверенные свидетельства о рождении детей;

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (заявителей и детей);

Договор займа;

Договор социальной ипотеки;

Окончательный протокол;

Справка о выплатах.

Во всех офисах городов, где есть филиалы ГЖФ, налажена работа с ДОМ.РФ. Фото: Роман Хасаев

Саму заявку заявителям помогут сформировать в офисах фонда. Булат Гилманов не исключает, что первые заявки могут проходить с небольшими сложностями, так как программа только запущена, и просит отнестись к этому с пониманием. Документы и заявка передаются в ДОМ.РФ, а там через небольшое время выносят решение. Спикер заверил, в случае если все документы в порядке и заявка заполнена верно, по ней вынесут положительное решение.

Впрочем, первая «тестовая» заявка через жилищный фонд уже направлена (через один из казанских офисов), она уже принята в работу.

Для соципотечников до конца года построят 280 тысяч «квадратов» жилья

Примечательно, что и те семьи, у которых стандартный договор соципотеки с ГЖФ, также могут воспользоваться выплатой — через механизм рефинансирования.

Среди других нововведений Булат Гилманов назвал обновление личного кабинета участника соципотеки. Теперь есть возможность оплачивать ипотеку через якорный банк без комиссии, а через другие банки — с небольшой комиссией.

Еще на начало июля соципотечное жилье в Татарстане получила 441 молодая семья. Больше всего квартир выделено в Казани — 174. Затем по количеству новоселов идет Нижнекамск, там ключи от квартир получили 144 семьи. Тройку замыкает Альметьевск — 46.

Близятся сроки сдачи еще 41 дома. Фото: Максим Платонов

Всего по программе в этом году планируют сдать в республике 161 многоквартирный дом на 280 тысяч кв. м жилья, из которых уже сданы 99 тысяч «квадратов» — это 80 домов. Близятся сроки сдачи еще 41 дома.

Александра Ганская