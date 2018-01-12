Второй пошел: MediaMarkt оставил ТРЦ «Южный» без немецкого бренда

Казань лишилась очередной торговой точки немецкой сети магазинов электроники и бытовой техники

В ТРЦ «Южный» прекратил работу один из крупнейших розничных продавцов электроники — MediaMarkt. Для немецкого бренда это не первое закрытие торговых площадей в нашем городе, все началось еще летом 2014 года. Тогда руководство компании приняло решение свернуть работу самого первого MediaMarkt в Казани на Петербургской. «Реальное время» выяснило, что могло повлиять на закрытие гипермаркета в 2018 году в ТРЦ «Южный» и в каком направлении сейчас развивается немецкий бренд.

Незамеченное сотрудничество двух гигантов

Начало рабочей недели на рынке бытовой техники и электроники ознаменовалось закрытием одного из магазинов немецкой сети MediaMarkt. Теперь этот бренд не представлен в ТРЦ «Южный», всего в Казани остались три их представительства — один в молле «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry», на Вахитова и Тихорецкой. Взаимодействие с этой немецкой компанией неслучайно. С 1998 года Metro и Media Markt входили в одну группу компаний, но не так давно эту форму сотрудничества заменила другая.

Правда, как пояснили «Реальному времени» «Metro Cash&Carry», «Метро» и компания «Медиа Маркт Сатурн» являются разными юридическими лицами и не входят в группу компаний с июля 2017 года.

15 августа того же года было подписано соглашение между двумя компаниями о предоставлении площади в 84 торговых центрах «Метро» по всей России для секций MediaMarkt в дополнение к четырем действующим в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде. Масштабный проект по открытию «магазина в магазине» завершился в октябре прошлого года. Было открыто 84 магазина MediaMarkt в рамках сделки с Metro Cash & Carry, два из них появились в Казани. На Вахитова площадь магазина составляет 578 кв. метров, на Тихорецкой — 512. «В октябре компания MediaMarkt совершила настоящий прорыв — мы практически втрое увеличили сеть магазинов в России всего за один месяц», — комментирует сотрудничество Гидо Рем, генеральный директор MediaMarkt, Russia.

«В октябре компания MediaMarkt совершила настоящий прорыв — мы практически втрое увеличили сеть магазинов в России всего за один месяц», — комментирует сотрудничество Гидо Рем. Фото retail-loyalty.org



Закрытие одного из магазинов MediaMarkt подтвердили непосредственно в ТРЦ «Южный».

— Магазин уже не работает, об этих планах стало известно неделю назад, даже меньше. Сегодня вот съехали. Если есть вопросы, то обратитесь в другие магазины, они же не могли просто так закрыться. А что будет на их месте, даже не знаю, пока неизвестно, — ответили в инфоцентре ТРЦ «Южный». В справочной MediaMarkt заявили, что магазин закрылся 1 января 2018 года.

Пресс-офис MediaMarkt, Russia пояснил ситуацию с закрытием магазина:

— В рамках глобальной стратегии оптимизации бизнеса MediaMarkt закрыл магазин в Казани, расположенный в ТРЦ «Южный». Последний день работы магазина MediaMarkt в ТРЦ «Южный» — 1 января 2018 года. До 1 февраля идет передача помещения администрации ТРЦ. Компания продолжит развитие бизнеса в Татарстане, предлагая клиентам все преимущества покупок в магазинах и на сайте, а также полный ассортимент техники и электроники. В настоящее время в Казани действуют три магазина MediaMarkt, два из них были открыты в октябре в рамках проекта Shop-in-shop совместно с Metro Cash&Carry. Торговая площадь каждого магазина составляет около тысячи квадратных метров, клиенты в сегменте малого и среднего бизнеса получили доступ к полному ассортименту MediaMarkt.

В управляющей компании торгово-развлекательного центра Jones Lang LaSalle, которая непосредственно принимает решения о развитии площадки, раскрывать подоплеку этого решения не стали, сославшись на необходимость обсудить вопрос. Ответ на запрос в редакцию пока не поступил.

В настоящее время в Казани действуют три магазина MediaMarkt, два из них были открыты в октябре в рамках проекта Shop-in-shop совместно с Metro Cash&Carry. Фото retail.ru



Не заплатили за аренду или не подошли условия?

Эксперты высказывают свои точки зрения, почему в Казани снова закрылся гипермаркет немецкой сети.

— Это достаточно сложный вопрос, все-таки это индивидуальные коммерческие условия, опираюсь на то, какая информация была в открытом доступе. Насколько могу судить, они просто не платили арендную плату, была достаточно крупная сумма, у них постоянно возникали какие-то претензии друг к другу. Хотя, конечно, как руководитель ТЦ, я руководство «Южного» тоже очень хорошо понимаю. Когда ты в течение полугода пишешь письма с просьбой погасить не то что всю задолженность, а хотя бы частично, но движения никакого нет… Со стороны арендатора приходится принимать серьезные решения, — уверен директор ТЦ «Республика» Роман Котенков.

Он не исключает, что арендатор и арендодатель просто не договорились друг с другом. «У MediaMarkt были претензии, что «Южный» завел параллельно якобы слишком много отраслевых конкурентов, хотя фактически прямого явного конкурента не было. Все, что их касалось, — это магазины продажи сотовой связи МТС, «МегаФона», кто там еще был? По сути, ничего такого страшного не было. Но, тем не менее, видимо, за долги решили поступить вот так», — высказывает свою версию Роман Котенков. Он предполагает, что магазин уже раскидал товары по другим торговым точкам сети, но будет ли открываться новый?

— Это достаточно серьезный объект с большой площадью, с серьезными договорными условиями по аренде, поэтому сказать, что завтра они — раз, и откроются — вряд ли. Хотя, если они это прорабатывали давно и долго, то, может, у них есть какие-то «запасные аэродромы», — рассуждает эксперт.

Роман Котенков не исключает, что арендатор и арендодатель просто не договорились друг с другом. Фото vk.com/tc_kazan

Что касается образовавшейся пустой площадки, то в «Южном», по его мнению, это явно ненадолго. Директор ТЦ «Республика» добавляет, что для этой точки всегда найдутся желающие, пусть, возможно, и из другого направления. Кто займет место, зависит от арендной политики, тэгов развития. «Южный» — первая тройка наших торговых центров, поэтому я не думаю, что у них с этим будут проблемы», — спокоен специалист.

Нелишним будет напомнить, что ранее ТЦ «Республика» назывался «Бульвар», где также находился MediaMarkt, первый в Казани. Долго работать ему не пришлось, хватило на 5 лет. В компании тогда заявляли, что филиал закрыт из-за недостаточной прибыльности, которую в некоторой степени связывали с расположением магазина.

«Южный» могли заинтересовать несколько мелких магазинов вместо одного большого

Генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров рассуждает, что закрытие точки в «Южном» связано с большим количеством конкурентов в округе.

— Наверное, закрытие связано с тем, что ближайший конкурент — «Мега» с «М.Видео» — находится по соседству. Тут определенный однозначный сегмент, они оттягивают покупателей, к тому же «М.Видео» есть дальше на проспекте Победы. Если смотреть по большим операторам электроники, есть «ДНС», «Ситилинк» во «Франте». Я думаю, что на закрытии сказались рыночная ставка и конкуренция с «М.Видео». Знаю, что на Петербургской MediaMarkt сидел очень дешево — по ставке 250—300 рублей, привязка была к трафику, но потом новые собственники посчитали невыгодным это сотрудничество. У них произошло форматирование в галерейную нарезку под небольшие магазины, чтобы получать больший доход. В «Южном» явно находились на других условиях, и трафик там другой, — предполагает Мурат Ахмеров.

Он не исключает, что ТРЦ «Южный» принял решение разбить эту площадь для нескольких магазинов, сделать галерейную нарезку. Так что решение о закрытии могло быть обоюдным: заходят арендаторы и просят места, которых нет, при этом MediaMarkt просит низкую ставку. У последних же, возможно, падают продажи, а значит, это место тоже перестает представлять для них интерес, поэтому здесь могут совпасть интересы двух сторон.

По экспертным оценкам, за весь 2017 год российский розничный рынок бытовой техники и электроники может вырасти максимум на 2—3%. Фото Дамиры Хайруллиной

Закрытие отдельных магазинов может продолжиться

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что тенденция к уходу с рынка отдельных магазинов или даже целых торговых сетей, а также закрытие в торговых центрах магазинов крупных торговых сетей может продолжиться в начале 2018 года, хотя на фоне низкой инфляции таких процессов может быть меньше.

— В период кризиса 2014—2016 годов россияне сокращали спрос на те товары, которые не являются предметами повседневного спроса или первой необходимости: стали покупать меньше одежды и обуви, товаров для дома, электроники и бытовой техники, экономить на дорогих продуктах питания. В связи с падением спроса 2017 год запомнится нам закрытием ряда известных российских торговых сетей, в частности, продовольственной сети «Седьмой континент» и некоторых сетей по торговле премиальной одеждой и обувью. Рынок бытовой техники в 2017 году смог продержаться без крупных банкротств и закрытий, но в основном благодаря росту спроса на подешевевшие мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и мобильные устройства, а также благодаря активности группы «Сафмар» в области слияний и поглощений сетей, торгующих бытовой техникой. Но так как реальные доходы продолжают падать и, вероятнее всего, по итогам 2017 года этот показатель в любом случае будет в минусе, потребительский спрос остается невысоким, — отмечает Наталья Мильчакова.

Она подтверждает, что потребительский спрос пока остается слабым. За 11 месяцев 2017 года реальные доходы населения все еще в минусе, а именно упали на 1,4% в годовом исчислении, несмотря на снижение инфляции в 2017 году. Поэтому крупным сетям, занимающимся продажами бытовой техники, приходится закрывать некоторые магазины, особенно в регионах, где реальные доходы ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По экспертным оценкам, за весь 2017 год российский розничный рынок бытовой техники и электроники может вырасти максимум на 2—3%. Сложная ситуация сохраняется из-за конкуренции с интернет-магазинами. «Конкуренция очень высока, поэтому на рынке оффлайновой торговли бытовой техникой и электроникой необходимо снижать цены, иначе начнется массовый отток покупателей в онлайновый сегмент», — уверена эксперт.