Второй пошел: MediaMarkt оставил ТРЦ «Южный» без немецкого бренда
Казань лишилась очередной торговой точки немецкой сети магазинов электроники и бытовой техники
В ТРЦ «Южный» прекратил работу один из крупнейших розничных продавцов электроники — MediaMarkt. Для немецкого бренда это не первое закрытие торговых площадей в нашем городе, все началось еще летом 2014 года. Тогда руководство компании приняло решение свернуть работу самого первого MediaMarkt в Казани на Петербургской. «Реальное время» выяснило, что могло повлиять на закрытие гипермаркета в 2018 году в ТРЦ «Южный» и в каком направлении сейчас развивается немецкий бренд.
Незамеченное сотрудничество двух гигантов
Начало рабочей недели на рынке бытовой техники и электроники ознаменовалось закрытием одного из магазинов немецкой сети MediaMarkt. Теперь этот бренд не представлен в ТРЦ «Южный», всего в Казани остались три их представительства — один в молле «Парк Хаус» и два на базе ТЦ «Metro Cash&Carry», на Вахитова и Тихорецкой. Взаимодействие с этой немецкой компанией неслучайно. С 1998 года Metro и Media Markt входили в одну группу компаний, но не так давно эту форму сотрудничества заменила другая.
Правда, как пояснили «Реальному времени» «Metro Cash&Carry», «Метро» и компания «Медиа Маркт Сатурн» являются разными юридическими лицами и не входят в группу компаний с июля 2017 года.
15 августа того же года было подписано соглашение между двумя компаниями о предоставлении площади в 84 торговых центрах «Метро» по всей России для секций MediaMarkt в дополнение к четырем действующим в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде. Масштабный проект по открытию «магазина в магазине» завершился в октябре прошлого года. Было открыто 84 магазина MediaMarkt в рамках сделки с Metro Cash & Carry, два из них появились в Казани. На Вахитова площадь магазина составляет 578 кв. метров, на Тихорецкой — 512. «В октябре компания MediaMarkt совершила настоящий прорыв — мы практически втрое увеличили сеть магазинов в России всего за один месяц», — комментирует сотрудничество Гидо Рем, генеральный директор MediaMarkt, Russia.
Закрытие одного из магазинов MediaMarkt подтвердили непосредственно в ТРЦ «Южный».
— Магазин уже не работает, об этих планах стало известно неделю назад, даже меньше. Сегодня вот съехали. Если есть вопросы, то обратитесь в другие магазины, они же не могли просто так закрыться. А что будет на их месте, даже не знаю, пока неизвестно, — ответили в инфоцентре ТРЦ «Южный». В справочной MediaMarkt заявили, что магазин закрылся 1 января 2018 года.
Пресс-офис MediaMarkt, Russia пояснил ситуацию с закрытием магазина:
— В рамках глобальной стратегии оптимизации бизнеса MediaMarkt закрыл магазин в Казани, расположенный в ТРЦ «Южный». Последний день работы магазина MediaMarkt в ТРЦ «Южный» — 1 января 2018 года. До 1 февраля идет передача помещения администрации ТРЦ. Компания продолжит развитие бизнеса в Татарстане, предлагая клиентам все преимущества покупок в магазинах и на сайте, а также полный ассортимент техники и электроники. В настоящее время в Казани действуют три магазина MediaMarkt, два из них были открыты в октябре в рамках проекта Shop-in-shop совместно с Metro Cash&Carry. Торговая площадь каждого магазина составляет около тысячи квадратных метров, клиенты в сегменте малого и среднего бизнеса получили доступ к полному ассортименту MediaMarkt.
В управляющей компании торгово-развлекательного центра Jones Lang LaSalle, которая непосредственно принимает решения о развитии площадки, раскрывать подоплеку этого решения не стали, сославшись на необходимость обсудить вопрос. Ответ на запрос в редакцию пока не поступил.
Не заплатили за аренду или не подошли условия?
Эксперты высказывают свои точки зрения, почему в Казани снова закрылся гипермаркет немецкой сети.
— Это достаточно сложный вопрос, все-таки это индивидуальные коммерческие условия, опираюсь на то, какая информация была в открытом доступе. Насколько могу судить, они просто не платили арендную плату, была достаточно крупная сумма, у них постоянно возникали какие-то претензии друг к другу. Хотя, конечно, как руководитель ТЦ, я руководство «Южного» тоже очень хорошо понимаю. Когда ты в течение полугода пишешь письма с просьбой погасить не то что всю задолженность, а хотя бы частично, но движения никакого нет… Со стороны арендатора приходится принимать серьезные решения, — уверен директор ТЦ «Республика» Роман Котенков.
Он не исключает, что арендатор и арендодатель просто не договорились друг с другом. «У MediaMarkt были претензии, что «Южный» завел параллельно якобы слишком много отраслевых конкурентов, хотя фактически прямого явного конкурента не было. Все, что их касалось, — это магазины продажи сотовой связи МТС, «МегаФона», кто там еще был? По сути, ничего такого страшного не было. Но, тем не менее, видимо, за долги решили поступить вот так», — высказывает свою версию Роман Котенков. Он предполагает, что магазин уже раскидал товары по другим торговым точкам сети, но будет ли открываться новый?
— Это достаточно серьезный объект с большой площадью, с серьезными договорными условиями по аренде, поэтому сказать, что завтра они — раз, и откроются — вряд ли. Хотя, если они это прорабатывали давно и долго, то, может, у них есть какие-то «запасные аэродромы», — рассуждает эксперт.
Что касается образовавшейся пустой площадки, то в «Южном», по его мнению, это явно ненадолго. Директор ТЦ «Республика» добавляет, что для этой точки всегда найдутся желающие, пусть, возможно, и из другого направления. Кто займет место, зависит от арендной политики, тэгов развития. «Южный» — первая тройка наших торговых центров, поэтому я не думаю, что у них с этим будут проблемы», — спокоен специалист.
Нелишним будет напомнить, что ранее ТЦ «Республика» назывался «Бульвар», где также находился MediaMarkt, первый в Казани. Долго работать ему не пришлось, хватило на 5 лет. В компании тогда заявляли, что филиал закрыт из-за недостаточной прибыльности, которую в некоторой степени связывали с расположением магазина.
«Южный» могли заинтересовать несколько мелких магазинов вместо одного большого
Генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров рассуждает, что закрытие точки в «Южном» связано с большим количеством конкурентов в округе.
— Наверное, закрытие связано с тем, что ближайший конкурент — «Мега» с «М.Видео» — находится по соседству. Тут определенный однозначный сегмент, они оттягивают покупателей, к тому же «М.Видео» есть дальше на проспекте Победы. Если смотреть по большим операторам электроники, есть «ДНС», «Ситилинк» во «Франте». Я думаю, что на закрытии сказались рыночная ставка и конкуренция с «М.Видео». Знаю, что на Петербургской MediaMarkt сидел очень дешево — по ставке 250—300 рублей, привязка была к трафику, но потом новые собственники посчитали невыгодным это сотрудничество. У них произошло форматирование в галерейную нарезку под небольшие магазины, чтобы получать больший доход. В «Южном» явно находились на других условиях, и трафик там другой, — предполагает Мурат Ахмеров.
Он не исключает, что ТРЦ «Южный» принял решение разбить эту площадь для нескольких магазинов, сделать галерейную нарезку. Так что решение о закрытии могло быть обоюдным: заходят арендаторы и просят места, которых нет, при этом MediaMarkt просит низкую ставку. У последних же, возможно, падают продажи, а значит, это место тоже перестает представлять для них интерес, поэтому здесь могут совпасть интересы двух сторон.
Закрытие отдельных магазинов может продолжиться
Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что тенденция к уходу с рынка отдельных магазинов или даже целых торговых сетей, а также закрытие в торговых центрах магазинов крупных торговых сетей может продолжиться в начале 2018 года, хотя на фоне низкой инфляции таких процессов может быть меньше.
— В период кризиса 2014—2016 годов россияне сокращали спрос на те товары, которые не являются предметами повседневного спроса или первой необходимости: стали покупать меньше одежды и обуви, товаров для дома, электроники и бытовой техники, экономить на дорогих продуктах питания. В связи с падением спроса 2017 год запомнится нам закрытием ряда известных российских торговых сетей, в частности, продовольственной сети «Седьмой континент» и некоторых сетей по торговле премиальной одеждой и обувью. Рынок бытовой техники в 2017 году смог продержаться без крупных банкротств и закрытий, но в основном благодаря росту спроса на подешевевшие мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и мобильные устройства, а также благодаря активности группы «Сафмар» в области слияний и поглощений сетей, торгующих бытовой техникой. Но так как реальные доходы продолжают падать и, вероятнее всего, по итогам 2017 года этот показатель в любом случае будет в минусе, потребительский спрос остается невысоким, — отмечает Наталья Мильчакова.
Она подтверждает, что потребительский спрос пока остается слабым. За 11 месяцев 2017 года реальные доходы населения все еще в минусе, а именно упали на 1,4% в годовом исчислении, несмотря на снижение инфляции в 2017 году. Поэтому крупным сетям, занимающимся продажами бытовой техники, приходится закрывать некоторые магазины, особенно в регионах, где реальные доходы ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По экспертным оценкам, за весь 2017 год российский розничный рынок бытовой техники и электроники может вырасти максимум на 2—3%. Сложная ситуация сохраняется из-за конкуренции с интернет-магазинами. «Конкуренция очень высока, поэтому на рынке оффлайновой торговли бытовой техникой и электроникой необходимо снижать цены, иначе начнется массовый отток покупателей в онлайновый сегмент», — уверена эксперт.
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