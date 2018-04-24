Из дела казанских братьев-прокуроров исчезла взятка

На финише следствия бывших подчиненных Чайки обвинили в мошенничестве

Накануне в Казани суд продлил срок домашнего ареста бывшим сотрудникам прокуратуры Татарстана. Как выяснило «Реальное время», следствие по резонансному делу уже завершено. Причем если еще месяц назад братьев — экс-прокуроров Сабировых — обвиняли в причастности к взятке в 400 тыс. рублей под «благоприятный приговор», то на финише сотрудники Следкома признали эту историю аферой. Потому что установили — гособвинитель не может выступать гарантом решения суда.

Первый зампрокурора РТ ходатайствовал по делу экс-подчиненных



Вопрос о продлении меры пресечения бывшим подчиненным поднял первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин. Еще в начале апреля Следком предъявил трем фигурантам дела обвинение в окончательной редакции, и после ознакомления дело поступило в Прокуратуру Татарстана. Обвинительное заключение прокурорами пока не утверждено, а срок домашнего ареста обвиняемых истекает 28 апреля. Старостин попросил сохранить эту меру еще на месяц, и ни один из обвиняемых не был против. Интересы надзорного ведомства в суде представлял помощник прокурора Советского района Казани Артур Ибрагимов.

На скамью подсудимых отправятся 42-летний Равиль Сабиров и его 31-летний брат Шамиль. Первый ранее служил старшим помощником прокурора Московского района и в свое время поддерживал гособвинение на процессах по делу «Булгарии», проректора КХТИ Абдуллина и главы «Свея» Аитова. Второй был помощником прокурора Авиастроительного района. Приказы об увольнении обоих «за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника», в прокуратуре РТ подписали 1 марта 2018 года — на следующий же день после того, как братьев поймали сотрудники ФСБ. Днем ранее был задержан знакомый одного из братьев Даниэль Бинков — именно ему, по версии следствия, 27 февраля на улице Поперечно-Центральной фигуранты уголовного дела передали 400 тыс. рублей «за содействие в постановлении благоприятного приговора» в Московском райсуде. Бинков был задержан, а на следующий день под контролем оперов донес полученные деньги работникам прокуратуры и тех также задержали.

На скамью подсудимых отправятся 42-летний Равиль Сабиров и его 31-летний брат Шамиль (Равиль Сабиров — справа)

Потерпевшим по уголовному делу признан Айдар Максютов. Приговор по его делу был вынесен Московским райсудом Казани в апреле — уже после задержания прокуроров. Суд признал Максютова виновным в попытке мошенничества и наказал условным сроком. А в феврале дело это еще рассматривалось, причем сторону обвинения на процессе представлял старший из братьев Сабировых. Однако, по мнению следствия, повлиять на ход процесса он мог лишь одним способом — отказавшись от обвинений. А как это сделать, если обвинительное заключение утверждал вышестоящий прокурор?

В личности потерпевшего Максютова примечательно то, что ранее по его показаниям к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве взятки свыше 1 млн рублей привлекли двух высокопоставленных полицейских — первого замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью Рустема Гарипова и экс-начальника ОП «Вишневский» Рифата Садыкова.

Лжевзятка — лишь один из эпизодов

В суд в сопровождении сотрудников полиции прибыли два экс-прокурора и Бинков. Первые комментировать свою позицию по обвинению наотрез отказались, защитник третьего на процессе заявил: по делу уже заявлено ходатайство о рассмотрении в особом порядке. Напомним, такой порядок предполагает, что все обвиняемые полностью признают вину, тогда суд, не изучая доказательств, назначает им наказание — не более двух третей от максимального.

Бинкова, кстати, обвиняют лишь по эпизоду с передачей 400 тысяч. Его действия квалифицированы как покушение на мошенничество. Хотя первоначально Бинкову вменяли посредничество во взятке.

Братьям Сабировым кроме такого же покушения на мошенничество по истории с лжевзяткой, предъявлено обвинение еще и в мошенничестве в значительном размере — по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Размер в суде не называли, однако источники «Реального времени» говорят, что речь идет о сумме не более 200 тыс. рублей, полученных ранее в пользу того же потерпевшего-подсудимого Максютова. Отметим, что изначально младшего из братьев подозревали в посредничестве, а старшего — в получении взятки группой лиц. Таких дел в надзорном ведомстве Татарстана не было очень давно.

Бывшие прокуроры, присутствуя на заседании в непривычном качестве, старательно отворачивались от камеры



Бывшие прокуроры, присутствуя на заседании в непривычном качестве, старательно отворачивались от камеры. Адвокат старшего брата ходатайствовал об удалении журналиста из зала. Но его ссылка на якобы имеющуюся в материалах дела тайну следствия суд не убедила. Дело направлено в прокуратуру, засекреченных материалов в нем нет. Тайной, похоже, является лишь признание вины теми, кто раньше сам выступал на стороне обвинения. По крайней мере, именно протоколы допросов обвиняемых Сабировых и Бинкова наряду с показаниями потерпевшего Максютова были приложены к материалам дела в качестве обоснования причастности троицы к преступлению.

И если Равиль Сабиров на вопрос суда по ходатайству прокуратуры о продлении домашнего ареста кратко заявил: «Не возражаю», то его младший брат отвечал конкретней: «Согласен», ну а Бинков и вовсе просил удовлетворить. Что и было сделано. Судья Ольга Мельникова продлила всем троим домашний арест до 28 мая.

После утверждения обвинения дело ждут в Вахитовском райсуде. Ведь именно на подконтрольной ему территории передавали те самые 400 тысяч. К слову, тот же Вахитовский райсуд в последние месяцы неоднократно продлевал срок домашнего ареста Максютову — уже по новому делу о страховом мошенничестве.