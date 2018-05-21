«Они жили небом!»: друзья прощаются с погибшими под Мензелинском парашютистами

Сегодня в Казани похоронили Рушана Сибгатуллина, завтра в Набережных Челнах провожают Олега Щелканова

Следком России обнародовал видео трагического прыжка спортсменов парашютистов, погибших в Мензелинске 19 мая. Казанец Рушан Сибгатуллин и челнинец Олег Щелканов в составе группы спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тыс. до высоты 1,6 тыс. метров. Один спортсмен влетел в раскрытый парашют другого, оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. От полученных травм парашютисты погибли. Сегодня в Казани похоронили Рушана, завтра пройдет церемония прощания с Олегом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Смертельный прыжок

Трагедия с парашютистами в Мензелинском районе произошла в субботу. Двое мужчин — профессиональные спортсмены, на счету которых более 600 прыжков, в составе группы из семи человек выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. Во время раскрытия парашютов один влетел в раскрытый парашют другого, оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

Сегодня Следком России обнародовал видео этого прыжка. Запись идет на камеру одного из парашютистов группы. На кадрах видно, как двое спортсменов столкнулись в небе, их парашюты перепутались, и они стремительно спускаются. Остальные парашютисты после приземления подбегают к ним и вызывают медиков. Тем не менее от полученных травм один мужчина скончался по дороге в больницу, второй — позже в клинике.

Погибли 34-летний казанец Рушан Сибгатуллин — директор транспортной компании «МТА43», брат первого вице-президента ГК «КАН Авто», и 48-летний челнинец Олег Щелканов, собственник компании по продаже машин «Автодвигатель». Оба были опытными спортсменами с серьезным уровнем подготовки и прыгали с 2010 и 2013 года.

Прощание с Рушаном и Олегом

Церемония прощания с Рушаном Сибгатуллиным прошла сегодня на территории «Казанской ярмарки». Тело молодого человека покоилось в тени елей, вокруг собралось не менее 200 человек — и молодежь, и люди в возрасте. Здесь были и байкеры, и парашютисты, и бывшие коллеги покойного. По их словам, Рушан, как и брат, некоторое время работал в «КАН Авто», позднее перешел на работу в ГИПО — институт прикладной оптики в Дербышках.

«Он очень любил жизнь, и люди его любили», — поделилась одна из девушек. На вопрос о причинах трагедии большинство пожимали плечами. «Думаю, это был несчастный случай», — сказал немолодой участник панихиды. Представляться он не стал, но сказал, что Рушан в этом году планировал жениться.



Церемония прощания с Рушаном Сибгатуллиным прошла сегодня на территории «Казанской ярмарки». Фото Ирины Плотниковой

Прощание проходило по мусульманским обычаям. После молитвы имам объявил, что похороны состоятся на Ново-Татарском кладбище на Мамадышском тракте. После этого собравшиеся стали расходиться, а вслед за катафалком потянулась колонна машин. Несколько из них были с логотипами «КАН Авто».

Прощание с Олегом Щелкановым должно пройти завтра в 10 утра в Набережных Челнах.

Ошибка спортсменов?

Друзья погибших из аэроклуба рассказали, что и Рушан, и Олег очень любили парашютный спорт, все свободное время проводили в небе. По странице Сибгатуллина в соцсетях видно, что он увлекался и другими экстремальными видами спорта, но все же больше всего фотографий он сделал в прыжках с парашютом. Рушан даже брал с собой в самолет свою собаку и прыгал вместе с ней.

Рушан даже брал с собой в самолет свою собаку и прыгал вместе с ней. Фото из соцсетей

— Он сшил ей специальный комбинезон, правильно закрепил его на подвесной системе, и его собака совершила парашютный прыжок, — рассказывает инструктор мензелинского аэроклуба Олег Шипоров. — И Рушан, и Олег жили небом, много лет этим занимались, им это нравилось, они тратили значительные средства на покупку самого современного парашютного снаряжения и все свободное время проводили здесь. Это были очень хорошие, доброжелательные люди, открытые для общения. Парашютисты — это особая каста людей, здесь люди злые и завистливые не приживаются. И даже если кто-то получил травму и не может прыгать, приезжает, чтобы просто побыть в этой среде.

Еще один инструктор и руководитель школы купольной акробатики Сергей Филатов рассказал «Реальному времени», что в клубе идет проверка, работает комиссия. Предварительные данные, по его словам, свидетельствуют, что причиной трагедии могла стать ошибка самих спортсменов:

— Всегда есть риск таких ситуаций. На скорости один в другого влетел — один парашютист упал другому в купол, то есть они стукнулись друг о друга и получили травмы. По результатам комиссии все произошло из-за неосмотрительности спортсменов — произвели раскрытие, не осмотревшись, что привело к столкновению, — пояснил Филатов.

Фото с места падения парашютистов (предоставлено СК по РТ)

Судя по всему, полагает он, ошиблись оба парашютиста. Впрочем, от подобных рисков не застрахован никто, и не только в парашютном спорте. В Следкоме РТ скоропалительных выводов пока не делают, призывая дождаться результатов экспертизы. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по итогам проверки.