Бес доходности: куда россияне отдают свои пенсионные накопления

НПФ продолжают набирать популярность — в стране уже почти 35 миллионов «негосударственных пенсионеров»

Аналитическая служба «Реального времени» решила узнать, где и почему россияне откладывают на безбедную старость. Как выяснилось, за 2 года число застрахованных в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) выросло более чем на треть. Правда, доходность в этих учреждениях не превышает 11%, а в некоторых случаях и вовсе оборачивается отрицательной цифрой.

НПФ за 2 года стали популярнее на треть

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», количество застрахованных в НПФ граждан за 2017 год довольно заметно выросло — с 29,8 до 34,3 млн человек (+ 15%). Еще более заметна разница по сравнению с концом 2015 года — тогда количество застрахованных составляло лишь около 25 млн человек. За 2 года рост, таким образом, составил более трети, а именно 37%.

Можно сделать вывод, что несмотря на уже ставшую привычной заморозку пенсионных накоплений, россияне по-прежнему настроены оптимистично и склонны доверять негосударственным пенсионным фондам. Однако, что интересно, некоторые крупные НПФ не только не демонстрируют доходность, но даже выводят ее в минус.

Как всепоглощающий «Газпром» догоняет Сбербанк

Всего, по данным на конец 2017 года, россияне были застрахованы в 38 НПФ. В самом небольшом из них — НПФ «Альянс» — было застраховано всего 2 449 человек, а в крупнейшим — НПФ Сбербанка — целых 6,8 млн человек. Пенсионный фонд Сбербанка при этом за год смог увеличить количество застрахованных лиц сразу на 60% — с 4,2 млн человек. Объем активов фонда составляет 509,6 млрд рублей, а объем пенсионных накоплений — 469,7 млрд рублей – на треть больше, чем годом ранее.

Однако НПФ Сбербанка приходится нелегко, и расслабляться некогда — ведь на пятки наступает внезапно показавший очень хорошую динамику по количеству застрахованных НПФ «Газфонд пенсионные накопления», связанный с «Газпромом». Если годом раньше он находился лишь на 7-м месте по этому параметру с 1,34 млн застрахованных, то в 2017 году показатель скакнул в 4,7 раза — до 6,23 млн рублей. Пенсионные накопления выросли тоже солидно — почти в три раза, до 457 млрд рублей.

«НПФ Сбербанка» приходится нелегко и расслабляться некогда. Фото golosagorodov.info



Казалось бы, с такими темпами НПФ «Газфонд пенсионные накопления» будет довольно легко в 2018 году обойти НПФ Сбербанка и занять 1-е место, однако не все так просто: такой значительный рост связан не с внезапной популярностью НПФ «Газфонд пенсионные накопления», а с присоединением к нему трех крупных НПФ. Это, в частности, «КИТФинанс», в котором в прошлом году было 2,12 млн застрахованных, «Промагрофонд» с 1,8 млн человек и НПФ «Наследие» с 794 тысячами. Объем активов НПФ «Газфонд пенсионные накопления» в 2017 году составил 490 млрд рублей.

«Уралсиб» в «Будущем» и 4 миллиона застрахованных

А вот самый большой рост показал небольшой НПФ «Федерация» (основной акционер — Сергей Ентц), расположившийся по числу застрахованных на 30-м месте. За год этот НПФ увеличил количество застрахованных сразу в шесть раз — с 5,07 до 30,4 тыс. человек, объем активов составил при этом около 2 млрд рублей. Пенсионные накопления выросли более чем трехкратно — с 589 млн до 1,77 млрд рублей.

В лидерах роста, кроме того, замыкающий список НПФ по числу застрахованных «Альянс» — здесь показатель вырос в 3,5 раза, с 700 до 2 449 человек. Активы его составляют 4,9 млрд рублей, а пенсионные накопления — 507 млн рублей (в 3,95 раза больше, чем годом ранее). Основной владелец «Альянса» — дочернее предприятие «Ростелекома» АО «Вестелком».

В три раза увеличилось число застрахованных и у НПФ «АвтоВАЗ», находящемся на предпоследнем месте. Сейчас у компании 7 602 застрахованных, а годом ранее было всего 2 607. Объем накоплений вырос еще более значительно — в четыре раза, с 221 до 883 млн рублей. Объем активов НПФ составляет 2,53 млрд рублей.

Возвращаясь к крупнейшим НПФ по числу застрахованных, обратим внимание на обладателя 3-го места, НПФ «Будущее», в который в 2017 году вошел и НПФ «Уралсиб». Владельцем НПФ является компания Rentcetlo Investments Limited через ПАО «ФГ Будущее». Тут число застрахованных равно 4,4 млн человек — на 12% больше, чем годом ранее (объем активов — 292 млрд рублей). Пенсионные накопления выросли на 10% — с 258 до 283 млрд рублей. Еще меньший рост — у обладателей 4-го и 5-го мест — НПФ «Лукойл-Гарант» (3,5 млн застрахованных, годовой рост на 5%, накопления выросли на 1%, а активы составили 284 млрд рублей) и «РГС» (3,15 млн застрахованных, рост на 11%, накопления выросли на 12%, объем активов — 185 млрд рублей), связанный с «Росгосстрахом».

В НПФ «Будущее» в 2017 году вошел и НПФ «Уралсиб». Фото wikifinances.ru

Доходность сомнительна

Что касается доходности негосударственных пенсионных фондов, то распределение лидеров тут ожидаемо отличается. Однако по сравнению с прошлым годом это распределение осталось практически неизменным — сюда практически не входят крупные НПФ.

Наиболее доходным оказалось АО «НПФ «Алмазная осень», принадлежащее ПАО «Алроса». Здесь доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду составляет 11,16%. От 9 до 10% доходности обеспечили в 2017 году еще семь НПФ. Среди них крупный, фигурировавший в списке лидеров по числу застрахованных, только один. Это — «Газфонд пенсионные накопления», занявший 6-е место с показателем 9,53%.

Высокая доходность также у НПФ «Гефест» (учредитель, по данным ЕГРЮЛ, АО «ОМК-Сервис»), «Национального негосударственного пенсионного фонда» (в списке основателей — «Татнефть» и банк «Зенит»), Межрегионального НПФ «Аквилон» (учредитель — АО «Глобалстрой-Инжиниринг» и Серик Рахметов), «Волга-Капитал» (крупнейшие учредители — «Ак Барс Девелопмент» и «Инвестнефтехим»), «УГМК-Перспектива» («дочка» Уральской горно-металлургической компании») и НПФ «ВТБ Пенсионный фонд».

Интересно и то, что четыре из негосударственных пенсионных фондов показали отрицательную доходность. При этом три из них входят в первую пятерку НПФ по количеству застрахованных, а в десятку входят все четыре НПФ с отрицательной доходностью.

Хуже всего ситуация тут у НПФ «Лукойл-Гарант». Фактическая доходность в 2017 году составила 5,26% со знаком «минус». Негосударственный пенсионный фонд «РГС» занял 2-е место по этому показателю с отрицательной доходностью в 2,86%. НПФ «Будущее» продемонстрировал результат минус 2,01%, а «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» — минус 1,7%.

Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2017 год

№ лиц. Наименование НПФ Активы фонда (тыс. рублей)* Капитал (тыс. рублей)* Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей)* Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) (тыс. рублей)* 0 0 0 0 41/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 509.583.779 16.625.716 0 25.477.365 430 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 490.289.837 26.409.419 0 17.138.003 274/2 Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 436.120.767 0 104.804.246 328.325.326 234/2 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 377.836.940 0 58.614.349 318.065.269 431 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд „БУДУЩЕЕ“ 291.688.145 6.650.022 0 3.426.275 432 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 283.822.458 7.811.373 0 26.319.421 67/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 204.533.042 7.837.429 0 8.147.539 407/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» 185.003.315 5.527.283 0 407.153