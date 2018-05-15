Пляжный формат: россияне сыграют в гандбол с Бразилией, США и Швецией

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоялась 15 мая в столице Татарстана, ее провел Джампьеро Мази – член рабочей группы IHF по пляжному гандболу. Мужская сборная России по итогам жеребьевки в группе сыграет с бразильцами, шведами и американцами, а российские девушки за выход в плей-офф поборются со сборными Бразилии, Таиланда и США. Чемпионат мира по пляжному гандболу пройдет в Казани с 24 по 29 июля, участие в нем примут 16 мужских и 16 женских команд. За золотые медали в столице Татарстана поборются около 550 спортсменов из 24 стран мира.