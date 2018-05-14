«Мы не хотим стать большим застройщиком, мы хотим остаться компанией, которая предлагает жилье не как у всех»

ГК «Садовое кольцо» показала казанским журналистам пример новой культуры ответственного застройщика

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Группа компаний «Садовое кольцо» работает на рынке Москвы и Подмосковья более 15 лет и приобрела репутацию надежного застройщика. В середине года компания обещает презентовать свой первый проект в Казани — жилой комплекс класса бизнес. Для того чтобы продемонстрировать, на какие стандарты ориентируется компания, она организовала пресс-тур на свои объекты. Побывавшие в нем казанские журналисты увидели такую стройку и такую инфраструктуру готового жилья, каких никогда не видели раньше. Подробности в репортаже «Реального времени».



«Где людям будет приятно и комфортно жить»

— Мы всегда обращаем пристальное внимание на локацию. Она должна быть отменной. Мы стараемся строить жилье только там, где людям будет приятно и комфортно жить, — говорит коммерческий директор «Садового кольца» Анатолий Баталин, встречая казанских журналистов в подмосковном Красногорске, где расположена штаб-квартира группы компаний «Садовое кольцо» и несколько ее новостроек.

Сейчас застройщик возводит несколько объектов, в том числе и в самом центре столицы на Таганке, но основные силы сконцентрированы на реализации жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске. Этот город сам по себе уже удачная локация – он расположен в непосредственной близости к Москве, находится в более чем благоприятной части Подмосковья, всегда востребованной покупателями. «Тетрис» — это демократичный ЖК, который расположен в, пожалуй, самом удачном месте города – в двух минутах ходьбы от железнодорожной станции «Павшино» (по пути следования поезда семь станций метро!) и 8 минутах до метро Тушинская.

В первой очереди «Тетриса», включающей пять 30-ти этажных башен на стилобате, будет полторы тысячи квартир. Самый продаваемый вариант — квартира в 29 кв. метров за 3 млн рублей в черновой отделке. Соотношение цена-качество настолько приятное, что практически все выставленные на продажу квартиры уже куплены. Как убедилась корреспондент «Реального времени», малая на первый взгляд площадь с лихвой компенсируется продуманной планировкой, большим количеством окон, отсутствием неэффективных пространств.

В первой очереди «Тетриса», включающей пять 30-ти этажных башен на стилобате, будет полторы тысячи квартир. Самый продаваемый вариант — квартира в 29 кв. метров за 3 млн рублей в черновой отделке



Внешняя отделка домов выполнена из металлокасет. Этот вид вентилируемых фасадов был выбран неслучайно — это довольно дорогое решение. Но в компании склонились к нему, чтобы обеспечить яркое и четкое цветовое исполнение фасада, что невозможно обеспечить ни штукатуркой, ни кирпичом. Это не единственное решение, когда застройщик предусматривает больший ресурс качества. Так, например, чтобы сохранить единство фасада, были разработаны специальные кронштейны и корзины для размещения внешних блоков кондиционеров. Решение простое, но, как оказалось, дорогое. Тем не менее, в «Садовом кольце» пошли и на это удорожание.

Другой пример. В башнях «Тетриса» заложили утеплитель толщиной 120 мм, тогда как по экспертизе было достаточно всего 100 мм. «При эксплуатации будет меньше вопросов по теплоизоляции», — говорит главный инженер Алексей Маркин.

В вопросе эксплуатации компания кровно заинтересована – на всех объектах ГК «Садовое кольцо» работают собственные управляющие компании. Глядя на то, как выглядит строительная площадка (а она чистая и безопасная – порядок к приезду журналистов на действующей стройке специально не наведешь), не сомневаешься, что и с управлением в ЖК все будет в порядке. Кстати, как оно организовано журналисты увидели позже в ЖК «Молодежный» (читайте ниже).

— Обратите внимание на монолит. Его качество приятно удивило даже инспекторов стройнадзора, — не скрывает гордости главный инженер. — За годы работы мы создали пул подрядчиков, которые работают с нами из проекта в проект. Мы знаем, что сработаемся и не сорвем сроки, а они знают, что мы не подведем в оплате.

Особенный класс жилья

По большому счету то, что «Садовое кольцо» называют жильем комфорт-класса, другой застройщик назвал бы бизнесом. Качество и инфраструктура позволяют. Это просторные продуманные общественные пространства с колясочными отделениями и кладовыми, скоростные лифты, в том числе специальные для пожарных расчетов, современная система дымоудаления, пожарные системы, позволяющие быстро устранить локальное возгорание в местах общего пользования.

— Один из главных наших приоритетов – безопасность жителей, — высказывается Алексей Маркин. – Этот вопрос у нас решен щепетильно. В «Тетрисе» даже есть вертолетная площадка для спасательных операций. Она позволяет вертолету зависнуть в воздухе над крышей, спустить люльку для эвакуации до 10 человек единовременно.

В «Тетрисе» даже есть вертолетная площадка для спасательных операций. Она позволяет вертолету зависнуть в воздухе над крышей, спустить люльку для эвакуации до 10 человек единовременно



Пожалуй, главная черта «Тетриса», отличающая его от рядовых проектов (особенно тех, к которым мы привыкли в Казани) – это богатая инфраструктура: собственный детсад и школа, торговый и фитнес-центры на первых этажах комплекса, подземный паркинг с 30%-м запасом вместимости, откуда на свой этаж можно уехать на скоростном лифте. А изюминка жилого комплекса – эксплуатируемая кровля с зелеными насаждениями, детскими площадками, пешеходной зоной. В общем, идеи, достойные воплощения в самых престижных жилых кварталах. О том, насколько удачна задумка, говорят продажи: «Тетрис» — лидер продаж среди всех (!) новостроек в Красногорске.

«Задачи стать крупнейшими нет»

— Мы могли бы до бесконечности наращивать объемы строительства, в Москве и Подмосковье сейчас это вообще несложно, учитывая, как много выдается разрешений на строительство жилой недвижимости. Только в Московской области и только за 8 месяцев их было выдано на 3,5 млн «квадратов», — говорит в перерыве между посещением объектов «Садового кольца» коммерческий директор группы компаний Анатолий Баталин. – В ТОП-10 застройщиков можно при желании войти за год. Но мы не хотим стать большим застройщиком, мы не ставим перед собой количественной задачи. Мы хотим остаться компанией, которая предлагает жилье не как у всех. И это нам удается – сейчас все наши объекты еще на стадии реализации занимают первые места на выставках недвижимости. «Тетрис» из квартала в квартал занимает первое место по продажам в Красногорском районе, где сосредоточено 15% всех новостроек Подмосковья. А ведь среди наших конкурентов ТОП-10 застройщиков области.

Конкуренция сейчас идет между похожими, что называется, до степени смешения жилыми комплексами – по локации, цене, качеству. Каждый застройщик, который хочет преуспевать, должен выдерживать эти требования рынка. А выделиться можно только вторичными и третичными отличиями. Они незначительны только на первый взгляд, подчеркивает Баталин, и все сводятся к поиску новых решений для комфорта жителей.

— Один из примеров – концепция «в магазин в тапочках», которую мы реализовали первыми. Мы сделали так, чтобы житель дома имел возможность не выходить на улицу, совершая покупки и пользуясь другими объектами инфраструктуры. Одно дело идти в магазин на первый этаж, другое — пользоваться входом, созданным специально для жителей комплекса, довозить тележки с покупками прямо до лестничной клетки. Такого раньше не было!

Рассказывал об этом Анатолий Баталин на первом этаже теплого подземного паркинга ЖК «Молодежный» — комплекса комфорт-класса, в котором были реализованы и другие решения, характерные для класса бизнес. Тактика оказалась верной, объект — один из самых успешных на территории всей Московской области.

ЖК «Молодежный» — комплекса комфорт-класса, в котором были реализованы и другие решения, характерные для класса бизнес. Тактика оказалась верной, объект — один из самых успешных на территории всей Московской области



Прямо в паркинге расположена автомойка. Здесь жильцы могут оставить ключи от автомобиля, чтобы забрать его потом вымытым на собственном парковочном месте. Доступ как на парковку, так и на любой этаж дома осуществляется по электронным ключам. Сходить в гости к соседям на другом этаже возможно, но только получив гостевой ключ в управляющей компании. Ее сотрудники постоянно находятся на территории комплекса: ведут контроль над несанкционированным доступом в любые жилые и нежилые помещения, видеонаблюдением, снимают данные об исправности лифтов, информацию с индивидуальных приборов учета.

Собственная охрана встречает и провожает жильцов в просторном и красивом холле с ярким дизайном, зоной отдыха, где дети могут дождаться родителей под присмотром взрослых или пойти играть во двор без машин, напоминающий не детскую площадку, а настоящий ландшафтный парк.

При этом в дополнение к выдающейся инженерии покупатели квартир в «Молодежном», причем не только на самых высоких этажах, приобрели еще и головокружительный вид на реку и башни Москва-сити.

Жилое, нежилое и сказка

Кстати, владельцы квартир могут контролировать расход не только электричества и воды, но и теплоснабжения, не переплачивая ни копейки. По словам начальника собственной котельной, которую ГК «Садовое кольцо» возвело для нужд целого микрорайона, объект обеспечивает теплом и горячей водой свыше 6000 квартир и два детских сада. Это 420 тысяч квадратных метров. При этом запаса мощности хватит, чтобы удвоить это число.

Один из детских садов — «Сад-Град», который жители Красногорска называют замком. Внешне это и правда сказочный замок с башнями. Его тоже построила и эксплуатирует ГК «Садовое кольцо».

«Сад-Град» — это замок не только по архитектуре. Это особая атмосфера сказки, творчества и фантазии. Это максимально комфортные условия пребывания и индивидуальным подход к особенностям каждого ребенка.

Один из детских садов — «Сад-Град», который жители Красногорска называют замком. Внешне это и правда сказочный замок с башнями. Его тоже построила и эксплуатирует ГК «Садовое кольцо»



Трехэтажное здание сада посещают 180 детей как по муниципальным путевкам, так и по прямым договорам. Здесь также есть 16 секций дополнительного образования для всех желающих. Сейчас в них занимается 400 детей, рассказала директор детсада Эльвира Шурыгина. Результаты творческих занятий дети демонстрируют в актовом зале, который по оформлению и технической начинке больше похож на концертный зал. Питание обеспечивает собственная кухня, также оснащенная как безопасной и красивой утварью, так и техникой вроде самого современного пароконвектомата. Пребывание в садике – по продленному графику с 7:30 до 20:00.

Стоимость для детей в коммерческих группах составляет 35 тысяч рублей в месяц. Недешево, но не дороже, чем в любом коммерческом детсаду Подмосковья. Да и в Казани есть сопоставимые по цене, но, к сожалению, не по воплощению, частные дошкольные учреждения. Немаловажное значение в ценообразовании играет все та же эффективная эксплуатация объекта.

Новое слово в ответственном домостроении

Каким будет жилой комплекс ГК «Садовое кольцо» в Казани, маркетологи компании держат в секрете, ждут момента, когда смогут представить проект с полным и подробным описанием. Несмотря на это лист ожидания был открыт еще в январе – задолго до того, как компания в принципе публично заявила о своих планах на Казань.

Жилой комплекс ГК «Садовое кольцо» в Казани расположится на береговой линии по улице Амирхана



Тех, кто стремится уже сейчас забронировать за собой квартиру в новом ЖК, привлекает местоположение комплекса (первая береговая линия Казанки по ул.Амирхана) и имя застройщика. Тем, кто знает, как организован строительный рынок Подмосковья, название «Садовое кольцо» говорит о многом.



Для полноты впечатления пресс-тур мог бы продолжиться и на других объектах «Садового кольца», но поджимало время. И хотя в компании так и не раскрыли деталей казанского проекта, пообещали, что стандарты, по которым группа работает в Подмосковье, будут соблюдаться и в столице Татарстана. Для нашего рынка это однозначно будет новое слово в ответственном домостроении.

Кстати, компания уже набирает сотрудников для работы в офисе продаж нового жилого комплекса:

https://hh.ru/vacancy/25561872— администратор офиса продаж

https://hh.ru/vacancy/25561485— ипотечный менеджер

Партнерский материал

