Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью экс-помощника президента РТ Акулова

Президент Республики Татарстан выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы шестого созыва, бывшего помощника президента Республики Татарстан (1991—2012 гг.) Тимура Акулова. Соответствующая телеграмма направлена супруге экс-помощника президента РТ Фариде Акуловой.

«Из жизни ушел прекрасный, многогранный человек, все силы, энергия, талант которого были посвящены нашей республике, служению Отечеству. За годы активной, плодотворной деятельности Тимур Юрьевич завоевал в республике безоговорочный авторитет настоящего профессионала международной сферы, компетентного, умелого руководителя», — говорится в телеграмме.

Президент РТ отметил роль Акулова в формировании системы обеспечения внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан.

«Конструктивное и тесное сотрудничество Татарстана с исламским миром также во многом заслуга Тимура Юрьевича, под его крылом в Департаменте внешних связей выросла целая плеяда отличных руководителей и специалистов», — подчеркнул Минниханов.

«Его уход — это невосполнимая утрата для Вас и всей вашей семьи, это огромная потеря для нашей республики, для всех, кому посчастливилось встретиться с Тимуром Юрьевичем на трудовом и жизненном пути. С нами остается светлая, благодарная память об этом добром и сильном человеке», — заключил президент РТ.